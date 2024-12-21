雙鐵徵才1200人「1工作月薪上看80K」　高鐵、台鐵職缺薪資一次看

▲高鐵徵才釋出超過400名職缺。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

年底前雙鐵釋職缺，台鐵今年公司化後啟動第二波招募，釋出799名職缺，起薪自3.6萬到4.3萬元不等，即起至114年1月7日開放報考，2月起辦理測驗。高鐵開出逾400名職缺，其中維修技師起薪4.8萬元起、站務員起薪3.5萬元起、橋梁設計工程師上看8萬元。

因應組織轉型及補充基層人力，台鐵年底前將招考從業人員799人，其中包含司機員100人，另備取1172人，包含司機員50人，分兩階段招募。

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▲台鐵徵才釋出799名職缺。（資料圖／台鐵）

第一階段招募不含司機員，即起開放報名至114年1月7日止，規劃正取699人、備取1122人，明年2月9日舉辦體能測驗、2月23日舉辦筆試、3月30日進行口試和術科測驗，明年4月11日公告錄取名單，正取人員預計114年4月底至6月中下旬陸續報到。至於司機員正取100人、備取50人，將於12月27日公告甄試簡章，另訂考試日期。

台鐵釋出職缺包括助理工程師、助理管理師，類科包含土木工程、建築工程、消防工程、機械、電機、職安管理、運務、企劃研析、材料管理、資訊、會計、事務管理及人力資源等13項，月薪為4萬3,810元。另技術員、事務員、站務員等月薪為4萬1,330元；助理技術員、助理事務員、助理站務員月薪為3萬8,830元；服務員月薪為3萬6,140元。

▲台鐵徵才即起開放報名。（資料示意圖／記者李姿慧攝）

今年初發放獎金上看6個月的高鐵公司也開出超過400名職缺，其中高鐵沿線各車站站務員缺額30到50名，月薪3.5萬元起；電力、號誌、通訊等維修技師等月薪含津貼4.8萬元起；無經驗維修技術人員月薪也開出3.7萬到4萬不等薪資；另橋梁設計工程師月薪5.5萬到8萬元不等、建築專案工程師起薪6.5萬到7.5萬元。

台灣高鐵公司表示，因應營運增班需求、新世代列車導入及各項專案推動，如第二檢修廠工程案、車站設備建置案、核心機電系統更新案等，有持續大舉徵才需要，明年預計擴編169名，另將啟動年度校園實習生招募活動。

▲高鐵預計招募超過400人。（資料示意圖／高鐵公司提供）

包含明年169名擴編員額、140名年度實習生、70名暑期實習生及適度的離退人員遞補員額，全年預計招募超過400人，其中站務員、維修技師及各類工程師等正職人員合計招募至少超過200名。

高鐵公司指出，因應新世代列車導入、核心系統更新及各項專案之推動，台灣高鐵已於人力資源平台提供多元的職缺工作，公司以號誌通訊、電力系統、建築設計、核心機電及軟硬體系統研發等人才最為急需；歡迎理工科系應屆畢業生，或具相關工作經驗者，可根據個人具備專業與技能，選擇適合職缺投遞履歷，將儘速篩選履歷與安排面試，歡迎對軌道產業有興趣優質人才加入台灣高鐵行列。