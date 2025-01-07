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高雄火鍋業者捐10桌年菜！暖助身障長者過好年　盼好心人齊響應

▲高雄火鍋業者捐贈10桌年菜，盼身障長者過一個好年。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄火鍋業者捐贈10桌年菜，盼身障長者過一個好年。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

歲末來臨，弱勢孤老更顯寂寥。高雄一家溫體牛火鍋業者，宣布今年捐贈10桌年菜給高雄市芬多精身心障礙關懷保護協會，提供燕巢觀心園無依無靠的身障長者過一個好年，並盼熱心人士、善心企業一齊響應。

今年30歲的牛火鍋店長林千畬，是高雄漢王洲際飯店總裁、民眾黨中央委員會委員林富男的二兒子，現為廈門大學、高科大雙博士生，因對美食的執著，於疫情後向銀行貸款300萬自立開店。

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林千畬表示，台灣是一個充滿人性關懷的社會，各種弱勢族群都有社福團體照顧，但近年受疫情及經濟大環境不佳影響，社福資源嚴重匱乏，他本著「人飢己飢、人溺己溺」的同理心，雖然創業剛邁入第年，在取之於社會、用之於社會的理念下，透過年菜捐贈希望吸引更多人在歲末時刻為公益盡一份心力。

▲牛博肆店長林千畬（左）捐贈10桌年菜給身障長輩，由高雄市芬多精身心障礙關懷保護協會理事長王世賢代表接受。。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲業者捐贈10桌年菜給身障長輩，由高雄市芬多精身心障礙關懷保護協會理事長王世賢代表接受。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市芬多精身心障礙關懷保護協會理事長王世賢表示，協會長期關注身處社會角落、生活困苦的身心障礙弱勢族群，感謝企業主經營事業之餘，不忘在歲末送暖，讓生命鬥士們能感受到來自社會的愛心，也希望有更多熱心人士一起加入慈善的行列，展現台灣最美的風景。

林千畬表示，店內選用上等牛骨、牛肉、牛尾，經12小時熬製，富含膠原蛋白和營養精華，主打台南優質農場新鮮直送的溫體牛，每一片牛肉均保有原始的鮮美與彈性，無論是牛小排、肋眼、獅頭、牛腩、牛筋等部位，都列入年菜選項之一。為回應消費者需求，今年特別推出適合一家人享用的應景年菜，根據饕客用餐經驗精選菜色組合，更有店內鎮店之寶包心牛肉丸。

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