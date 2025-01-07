9天年假快來了！「大家會出國玩？」大票搖頭　1原因爆共鳴

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年農曆春節有9天（1/25-2/2），就有網友好奇問，有沒有人安排出國玩，感覺9天假很適合安排個5天4夜的行程，回台後還可以休息個1-2天再準備開工。貼文引發討論，不少人卻搖頭，理由爆共鳴，「平時機票3800，過年9000」、「機票太貴，挑過年後去」、「過年出國太貴了。」

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊「大家過年有安排出國玩嗎？」提到今年年假總共放9天，有沒有人要安排出國玩？「9天感覺蠻適合安排個五天四夜，回來可以再休息個1-2天準備開工」，最後好奇問其他人，「大家年假有什麼打算呢？」

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看到貼文後，一票網友紛紛搖頭，理由相當一致，「平時機票3800，過年9000」、「沒，機票漲太兇」、「沒，機票太貴，挑過年後去」、「沒有，過年出國太貴了」、「媽媽說，過年出國的都是些有錢人才會做的…看來…」、「1/31-2/5某航桃園成田來回28k。」見狀，原PO也有感，「過年期間機票真的有在貴。」

還有人表示，「沒，上班賺錢，等其他人收假再去」、「人太多不湊熱鬧」、「現在先玩，再回家過年」、「跨年剛出國回來，已經在看5月的機票了。」也有安排好要出國的網友超期待，「全家去沖繩」、「全家去泰國」、「安排了七天日本家庭旅遊，然後228連假時再玩一波」、「今年去關島。」