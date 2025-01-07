瞄準換新需求！居家年貨節金龜絨被毯買一送一　保溫杯、收納箱、香氛只要8元

▲電商平台業者祭出居家年貨節全面商品3折起。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆新年將至，民眾忙著採辦年貨、準備年菜之際，還要除舊佈新大掃除，為居家換上新氣象。想要省時省力又省錢，輕鬆打造年味迎新春的話，網購預訂年菜火熱開跑，把握下單時間享有優惠外，近期還有線上年貨大街及居家年貨節陸續展開，尤其沃廚保溫杯、實用收納箱及香氛等夯品更是殺到最低只要8元，搶到手很超值。

圍爐年菜準備好了嗎？東森購物網「金蛇納福 團圓年菜盛宴」集結五星主廚阿常師、海霸王、快樂大廚、正一排骨、愛上珍饌等多款年菜組合，從4～6人份到8～10人份，應有盡有，滿足不同家庭需求，把握1/15前下單享75折起優惠，滿額再送樂透金！此外，一口吃烏魚子、珍膳鮑魚等南北貨也祭出7折起，線上年貨大街更提供人氣伴手禮、零食、飲料等豐富年節商品，讓消費者一站購足，省去採買奔波的煩惱。

▲東森購物網「金蛇納福 團圓年菜盛宴」精選多款年菜組合。（圖／翻攝自東森購物）

春節將至，送禮、置辦年貨及準備年節零食不可或缺，PChome 24h購物除了匯聚各式年節禮盒、油品乾貨等，也進一步觀察消費者的選購喜好，伴手禮盒以250元～399元最受青睞，統計12/13～12/17站上餅乾禮盒業績較前一週成長逾40%，堅果禮桶則有30%的買氣表現，反映經典傳統零食仍受喜愛。

年前不僅要張羅年貨，還要騰出時間來大掃除，據蝦皮購物觀察，站上收納櫃、收納商品搜尋次數對比上個月明顯成長2倍，香氛相關商品的搜尋熱度亦彈跳150%，顯示年末用戶不僅注重環境整潔，更講究居家氛圍的營造。瞄準年節清潔、換季收納需求，「居家年貨節」集結熱銷夯品祭3折起優惠，1/7、1/8兩天還有指定商品買一送一、夯品最低8元開搶，像是超實用的FL生活+日式多功能可疊加附蓋收納箱、質感居家生活必備的cocodor經典擴香瓶200ml+擴香補充瓶200ml 1+1套組、WOKY沃廚渾圓杯-雙層陶瓷手提保溫杯，只要8元很划算，不妨留意限定時段搶起來。