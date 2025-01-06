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春節返鄉搭小黃　1／26至2／4全日採夜間費率每趟加收50元

▲台東縣府核定，計程車1/26至2/4全日採夜間費率每趟加收50元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣府核定，計程車1/26至2/4全日採夜間費率每趟加收50元。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

春節返鄉人潮及旅客增多，為確保乘客的交通便利並提高駕駛服務意願，台東縣政府宣布，從1月26日至2月4日，計程車全日依夜間費率跳表收費，每趟將加收50元，縣府要求計程車業者確實遵守按錶收費規定，消費者若發現違規情形，請具名向縣府消保官、監理單位、縣警局交通隊檢舉。

台東縣政府指出，春節期間返鄉及旅遊人數增加，計程車需求將顯著增加，為鼓勵計程車業者春節假期持續服務，將實施運價調整。這項措施將從114年1月26日零時起生效，至2月4日24時止。自2月5日零時起，計程車運價將恢復至平日標準。根據平日運價規定，白天（6:00至22:00）起跳運價為1000公尺100元，續跳運價為每230公尺加收5元，延滯計費基準為每120秒加收5元；夜間（22:00至6:00）起跳運價為834公尺100元，續跳運價為每192公尺加收5元，延滯計費基準為每100秒加收5元。春節期間將依夜間運價再加收50元，此次運價調整旨在應對春節期間的外出需求激增，確保計程車業者能夠持續提供服務，並滿足民眾的交通需求。

台東縣交通及觀光發展處提醒民眾及遊客，搭乘計程車時能夠記住計程車車號、車行名稱、駕駛員姓名及搭乘起訖地點，並注意兩件事：一是下車前記得索取乘車證明，以免費用爭議時無法查詢；二是確認收費金額，確保跳表費用和加收費用正確，避免誤會或糾紛。如發現違規收費情形，可提供駕駛員姓名、車號、乘車日期、時間及行駛路線等資訊，向監理機關或警方檢舉，申訴專線包括台東監理站089-311539轉301、台東縣警察局089-325801及消費者申訴專線1999。

台東縣政府呼籲民眾春節期間謹慎核對計程車收費，保障自身權益，也期盼計程車業者秉持專業精神，共同營造安全、順暢的春節交通環境。

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