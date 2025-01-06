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快排假訂房！　2025台東五大觀光活動日程公開

▲台東五大觀光活動日程公開。（圖／台東縣府提供）

▲台東五大觀光活動日程公開。（圖／台東縣府提供）

記者楊漢聲／台東報導

「快設定好您的記事本」，台東縣政府6日宣布2025年5大觀光活動日期，暑假最夢幻「台灣國際熱氣球嘉年華」將自7月5日至8月21日舉辦，「最美星空音樂會」6月登場，還有海洋音樂盛會「東浪嘉年華」、最美水舞秀「藍海生活節」及「國際衝浪賽事」等，詳細日程都公告在「台東就醬玩」臉書及IG粉絲專頁，台東縣長饒慶鈴歡迎全國各縣市民眾揪集好友們一起排休，到台東享受最棒旅遊體驗。

饒慶鈴表示，台東藉由豐富多元的觀光活動，讓旅客體驗台東多樣性。其中，2025第一檔活動「東浪嘉年華」音樂盛會，5月17日至18日將在杉原灣海水浴場舉辦，歡迎音樂愛好者來玩水聽音樂；甫獲美國2024年星火獎白金獎的「台東最美星空音樂會」6月到8月間舉行，將帶領遊客走進台東觀星美地，享受浩瀚無垠星河。

最受矚目的「台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月5日至8月21日登場，今年將邀請更多可愛、全球最新造型球，鹿野高台將展現全新亮點，為遊客帶來更多歡樂驚喜；另一項受歡迎「藍海生活節」水舞秀，將於10月3日至12日上演，遊客不僅可欣賞水舞，還能參與水上遊憩活動，體驗台東藍海魅力。另外備受期待的「台灣國際衝浪公開賽」預計於11月7日至15日，在全國最佳浪點金樽沙灘舉辦，將迎來世界頂尖衝浪選手對決，展現踏浪飛翔英姿，為遊客帶來最精彩海上賽事。

台東縣政府交觀處表示，為延續鐵花新聚落溫暖氛圍，「鐵花燈之祭」點燈活動將展延至今年2月16日，縣府並將持續規劃更多元炫麗燈飾、光雕，讓遊客到台東旅遊，無論白天、夜間都好玩！縣府致力於為遊客呈現更豐富的文化與自然魅力，在南橫埡口及多良車站設立的即時影像「鏡頭君」，受到相當大的關注，另池上、金崙大橋、華源曙光觀景、金樽等即時影像，也是遊客規畫行程、欣賞風景的最佳參考。相關活動最新公告及資訊，請持續關注「台東就醬玩」FB(https://www.facebook.com/taitung.tourism/)及IG粉絲專頁(https://www.instagram.com/taitung_taiwan/)。

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