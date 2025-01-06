春節國道初一起連5天0~5時免收費　「好走時段」出爐

▲農曆春節國道收費措施。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年農曆春節長達9天，高速公路局指出，考量節前尚有4天假期，預估南向中長途返鄉將較為分散，交通量為平日至例假日水準，初一至初五則為假期尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五，高公局也公布好走時段，建議早上6時或中午後出發。

春節連假為1月25日至2月2日（初五）共9天，高公局規劃，1月29日（初一）至2月2日，每日0至5時暫停收費；1月31日(初三)、2月1日(初四)，每日13至18時國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南交流道實施高乘載管制。

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1月30日(初二)至2月2日(初五)每日下午1時至晚間6時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道也將採高乘載管制。部分路段將出現長時段的壅塞，高公局建議用路人可多搭乘國道客運、台鐵及高鐵

高公局建議利用好走時段，西部國道部分，1月29日(初一)至1月31日(初三)，上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形。建議用路人早上6時前或中午12時後出發。

1月31日至2月2日(初五)，下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞；初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。建議中部地區北向用路人中午12時前出發，南部地區北向用路人提早至早上9時前出發。

國5部分，1月29日至1月31日，預估上午5時起南向車流逐漸湧現，並持續至下午，建議早上5時前或下午5時後出發。1月30日至2月2日，預估上午9時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜甚至隔日凌晨，建議上午9時前出發。

高公局提到，因小年夜前2日至除夕尚有鄰近地區短途旅遊、採買年貨及送禮等單日往返需求，國道局部路段仍有短暫性壅塞，用路人於出發前多利用1968App查詢即時路況，適時改走替代道路。