2員警榮陞巡佐　關山警分局長與議員至警所貼紅榜

▲台東關警分局長與議員至警所親貼紅榜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局分局長鍾國楨於6日10時許，偕同台東縣議會議員陳宏宗，依序前往瑞豐及鸞山派出所張貼紅榜，分別恭賀警員葉有振及警員池國鈞榮陞巡佐。陳宏宗表示，兩位員警從警都有30年的資歷，晉陞巡佐是肯定與榮耀，也是責任加重的開始，因為成為幹部後，不僅要嚴以律己，還要將所學所識傳承給學弟(妹)們，秉承「沒有最好、只有更好」的理念，讓治安、交通及為民服務等工作更上層樓，以造福地方民眾。

「恭喜兩位榮陞巡佐」！身為議員的陳宏宗，也是台東縣警察之友會關山辦事處主任，不僅長期關心地方事務及協助民眾解決問題外，還一路支持警政工作之推展，成為警察的最佳後盾，舉凡有良好績效、績優事蹟，或是員警因公受傷時，陳議員及警友們皆會在第一時間給予獎勵，或前往關懷慰問，實在「揪感心ㄟ」！

陳宏宗於日前聽聞有兩名員警榮陞巡佐時，就立即請勤練書法逾30年的鹿野分駐所長陳泰山，揮毫書寫兩張紅榜，並於6日在分局長鍾國楨的偕同下，親往警所將紅榜張貼於所前以表恭賀之意。

此次晉陞的兩名警員，分別是葉有振及池國鈞。葉有振警察專科學校第十二期畢業，畢業後有二十多年都在台北市政府警察局服務，於前幾年才統調回故鄉服務，完成他「在地子弟、服務鄉里」之心願。池國鈞警察專科學校第十一期畢業，彰化縣人，畢業後都在彰化地區服務，因一心嚮往台東的好山好水，於前年終於如願統調至台東縣警察局服務。以上兩員服務年資都超過30年，服務期間工作認真及負責，受到長官之肯定擢升為巡佐，可謂「實至名歸」。



關山警察分局表示，此次晉陞巡佐的葉有振及池國鈞，兩員在警界服務都有30年以上的資歷，服務期間凡事盡忠職守、勇於任事，不論案件大小皆能全力偵辦，表現突出，且對於交付任務皆能迅速且圓滿達成，在繁雜又沉重的警察工作中，仍是「樂於工作、勤奮上進」。也期許陞職後，秉持同樣的精神，帶領著學弟(妹)們爭取更好的工作表現，成為後進效法的好榜樣。

▲台東關警分局長與議員至警所親貼紅榜。（圖／記者楊漢聲翻攝）