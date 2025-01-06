台東縣醫療設備再升級　臺疆樂善壇捐贈篩檢儀器

▲台北市臺疆樂善壇捐贈篩檢儀器。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

財團法人台北市臺疆樂善壇關懷並提升偏鄉醫療資源，捐贈台東縣非侵入性之肝臟掃描儀器1台，供台東縣衛生局使用，6日舉行感恩儀式，潘隆順董事、黃榮寬董事出席見證，縣府祕書長盧協昌代表縣長饒慶鈴出席頒贈感謝狀及紀念品，並表示這台儀器投入社區服務後將提升台東縣肝病防治肝纖維化篩檢的涵蓋率，對改善健康不平等、提升台東縣醫療水準具有重要意義。



饒慶鈴縣長表示，台東縣幅員遼闊，地理條件相對較為不便，醫療資源匱乏一直是縣民面臨的重要挑戰，多年來團隊一直致力於改善醫療資源的可近性，財團法人台北市臺疆樂善壇本次捐贈的醫療儀器技術人員帶著就走，相當的便利性，不僅縮短居民的就醫時間，台東縣民能夠享有與都市居民相當的醫療服務品質，這項設備投入使用後，預期每年將能為數千名民眾提供即時且高效的篩檢服務，對提升公共健康指標有著顯著幫助。



台東縣衛生局長孫國平致詞提到，台東縣112年肝癌死率為20.6/十萬人，高於全國肝癌死率為16.4/十萬，為了遏止肝臟沉默的傷害，衛生局於108年採購非侵入性之超音波掃描檢測儀1台，並自108年起下鄉巡迴服務，針對有飲酒習慣及肥胖個案進行非侵入性之超音波掃描檢測，截至113年止累計共執行8,171案，發現異常率高達5,016案(61.38%)，進一步分析脂肪肝共計4,111案(50.31%)、肝纖維化212案(2.59%)、同時有脂肪肝及纖維化計693案(8.48%)。由112年十大死因來看，台東縣慢性肝病及肝硬化於十大死因排名第七位，標準化死亡率為28.4人/每十萬人口，相較於全國9.5人/每十萬人口高出許多，顯見肝臟疾病防治，在台東縣是重要且亟待解決之健康問題。



台東縣原有非侵入性之肝臟掃瞄儀器已使用6年，陸續出現故障情形，迫切需要汰舊更新，然因經費短缺，孫國平局長四處尋找資源，最終獲得財團法人台北市臺疆樂善壇黃榮海董事長慷慨捐贈篩檢儀器1台價值480萬元；黃董事長表示很榮幸為家鄉盡心力。肝臟超音波新儀器的到來不僅提升了偏鄉地區的醫療基礎設施，更為當地居民帶來了希望。



台東縣衛生局呼籲，醫療平權是推動公共健康的核心目標之一，這項儀器的到來，不僅提升了偏鄉地區的醫療基礎設施，更為當地居民帶來了希望。未來，衛生局將持續深化與社會各界的合作，挖掘更多改善偏鄉醫療的可能性，為台東縣居民創造更美好的健康生活環境。