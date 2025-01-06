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台南鐵路地下化拚今年底第一階段通車　9處平交道消失

▲▼立法院交通委員會考察台南地區交通建設，交通部長陳世凱率領官員出席參加。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會考察台南地區交通建設，台南車站地下化工程工區現況。（圖／交通部提供）

記者蔡亞樺／台北報導

台南市區鐵路地下化正在進行中，立法院交通委員會今日前往考察，目前工程進度約89%，其中台南車站結構工程已施作完成，交通部長陳世凱表示，已克服文資遺構影響皆已完成移置或現地保存，各工程標正全面趕工，以達成今年12月第1階段通車的目標。

立法院交委會今考察「台南市區鐵路地下化計畫」、「城成共榮-鐵路地下化台南車站大平台計畫」等交通建設議題，陳世凱率領鐵道局長楊正君等人參加。鐵道局指出，台南鐵路地下化全長8.23公里，北起大橋車站南端，南至大林路平交道以南約0.6公里。

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▲▼立法院交通委員會考察台南地區交通建設，交通部長陳世凱率領官員出席參加。（圖／交通部提供）

▲立法院交通委員會考察台南地區交通建設。（圖／交通部提供）

鐵道局表示，除將台南車站改建為地下站外，並新增林森、南台南等2處地下通勤車站；沿線有9處平交道、8處地下道、4處陸橋及2處鐵路橋涵等共23處橫交立體設施，也將在地下化後消除。

鐵道局進一步表示，目前依工程進度全面開展站體裝修、軌道鋪設、機電設備安裝等作業，預估今年12月切換至地下軌道通車啟用，設林森站及南台南站則分別於2029年9月及119年9月啟用，2031年3月整體計畫完工。

▲▼立法院交通委員會考察台南地區交通建設，交通部長陳世凱率領官員出席參加。（圖／交通部提供）

▲交通部長陳世凱出席立法院交通委員考察台南交通建設。（圖／交通部提供）

台南車站大平台計畫，成功大學說明，期望以台南車站為契機，帶動台南未來100年發展，並透過整體規劃城市、車站、大學，未來達成展示古都歷史、整合公共運輸、實現城成共榮、連結城市綠帶、有效人車分流、締造經濟效益等願景。

陳世凱表示，本案涉及都市變更、整體開發容積、工程技術及介面、經費期程、臺鐵開發效益、車站周邊道路交通整體重新規劃等議題，後續請鐵道局、台鐵公司、台南市政府及成功大學，廣泛交換意見，並研商討論。

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