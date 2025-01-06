黃偉哲陪同立院考察台南鐵路地下化工程　期許早日通車

▲台南市區鐵路地下化計畫6日立法院交通委員會辦理該計畫工程考察，由市長黃偉哲親自陪同立法院交通委員會前往視察。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市區鐵路地下化計畫6日立法院交通委員會辦理該計畫工程考察，由市長黃偉哲親自陪同立法院交通委員會，與立法委員林俊憲、林宜瑾、陳亭妃，交通部長陳世凱、台鐵公司董事長杜微，以及市議員周嘉韋、黃肇輝、朱正軒、蔡筱薇等一行人視察，黃偉哲也期許工程如期如質完成，於2026年達到通車目標。

台南市區鐵路地下化計畫為台南市重大公共建設，完工後可消除多處平交道、地下道、陸橋及橫交立體設施，並增設林森站與南台南站地下通勤車站，對都市縫合、交通改善及都市發展等都有顯著效益。

交通局表示，台南市區鐵路地下化計畫工程分為C211至C214等4標，其中C212標台南車站地下化工程為主要工程，6日工程視察範圍主要是車站穿堂層及月台層施工現況，並聽取台南市區鐵路地下化工程簡報。在市府全力協助及支持下，台南市區鐵路地下化計畫已克服文資遺構影響，完成移置或現地保存，交通部鐵道局目前也全面加快工程進度。

市長黃偉哲表示，第一階段鐵路下地通車後，市區平交道消失，都市慢慢縫合，原本的鐵道設施區域將規劃為公園道，大幅更新市區景觀，可提供市民更優質的休憩空間。然而台南車站本體的建設與美化，工程規模大仍需要時間，將於通車後再進行，後續市府團隊也將與鐵道局、台鐵公司及相關單位密切合作，營造台南市更先進及更舒適的交通環境，讓鐵路地下化後的城市縫合及發展的效益極大化。

市長黃偉哲指出，為了提升台南市區鐵路地下化計畫的效益、提高對市民與旅客的服務水準，市府全力支持鐵道局所提出第三次修正計畫，而對於市府配合台南車站整體需求提升及規模擴大而增加的地方負擔經費，他也期盼立委與中央後續對南市府的相關計畫經費多加支持，減輕地方的財政壓力。

交通局長王銘德指出，「台南市區鐵路地下化計畫」工程起點於永康大橋站南端，往南經台南車站至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里，跨台南市北區、東區與仁德區等行政區域，計畫完工後，增設林森站與南台南站2座地下通勤車站，可達成縫合鐵道兩側道路，建構鐵道兩側完整道路系統，以提升整體道路系統可及性及服務水準，並達成均衡都市發展，帶動台南市發展的動能。