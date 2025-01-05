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信義鄉梅花已含苞預計月中盛開　警公告交通疏導管制措施

▲信義鄉梅花花季到，信義警分局公布交通疏導管制措施。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲信義鄉梅花花季到，信義警分局公布交通疏導管制措施。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

近日來因天氣濕冷，信義鄉烏松崙、風櫃斗、牛稠坑、土場及外坪頂等各賞梅景點，梅花已見含苞待放、預期1月中旬綻放盛開，將吸引大批遊客不畏寒冷前往賞梅；信義警分局指出，為維護交通順暢，即日起已公告實施梅季交通疏導管制措施。

一、投91線全線、全時禁止甲類大客車行駛；二、賞梅季節期間之星期例假日：(一)投91線自風櫃斗土地公廟（投91線5.5K）至新鄉路往羅娜橋路口（投91線14.4K）路段，採單向通行管制措施，(二)台21線95K處(筆石橋)除牛稠坑居民外，不得由新鄉路進入牛稠坑賞梅區，另新鄉村居民亦不得駕駛汽車由新鄉路進入牛稠坑（特殊公務或經申請許可除外）。

▲信義鄉梅花花季到，信義警分局公布交通疏導管制措施。（圖／記者高堂堯翻攝）

信義分局提醒，將於星期例假日實施單向管制措施，要進入賞梅區之車輛均需由分局前臺21線玉山路、明德街口進入投91線（原投59線），途經烏松崙、風櫃斗、牛稠坑等賞梅區，再沿線由新鄉接臺21線離開。

警方表示，另將於星期例假日在重要路口進行交通疏導，勤務採機動彈性方式，置重點於重要交通路段機動加強交通疏導；而山區道路狹窄，警方籲請民眾配合警方指揮、放慢車速，共同維持良好的行車秩序。

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