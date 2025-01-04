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韓團FNC BAND Kingdom桃園巨蛋開唱　桃警周邊進行交安

▲韓團FNC BAND Kingdom今明兩天在桃園巨蛋開唱，桃園警分局透過人潮進行交通安全與防詐等宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲韓團FNC BAND Kingdom今明兩天在桃園巨蛋開唱，桃園警分局透過人潮進行交通安全與防詐等宣導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

韓團FNC BAND Kingdom今明兩天在桃園巨蛋開唱，桃園警分局除加強周邊交通宣導，由於農曆春節連假將屆，透過「人本交通 停讓文化」與「車輛慢看停 行人安全行」觀念，加強防制行人、酒駕等相關的交通事故發生，以保障民眾生命及財產安全。

▲桃園警分局透過人潮進行交通安全與防詐等宣導，並致贈民眾蛇年紅包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園警分局透過人潮進行交通安全與防詐等宣導，並致贈民眾蛇年紅包。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局今天上午趁「1st FNC BAND KINGDOM in TAOYUAN演唱會」演唱活動，加派人力在桃園巨蛋周邊，宣導如何辨識可疑訊息、勿輕信不明來電、簡訊或電子郵件，另外也針對防詐投資訊息，如「高獲利，低風險」、「公益性質絕不收費」，或利用「免費領取飆股」、「免費診股教學」、「免費報明牌」等話術吸引加入LINE群組，即為詐騙前兆等宣導。

桃警呼籲，若接獲疑似詐騙不明來電，務必謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三查證」，才能顧好自己荷包，警方將持續向民眾解析各類常見的詐騙類型，提醒民眾一同杜絕詐騙，以免破財傷荷包。

▲桃園警分局在桃園巨蛋旁呼籲，歌迷盡量搭乘大眾運輸交通工具往返會場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園警分局在桃園巨蛋旁呼籲，歌迷盡量搭乘大眾運輸交通工具往返會場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，桃園分局也提醒，行人穿越道路需遵守交通號誌或依照警察指揮，勿任意穿越馬路，勿分心低頭滑手機，以策安全；另提醒駕駛人行經路口應減速、停讓行人，共同維護道路交通安全，營造一個友善的交通環境。為防制交通事故之發生，將加強交通執法，針對幾項重點違規加強取締，分別包過酒後駕車 、超速（超過40公里之嚴重超速）、闖紅燈、車不停讓行人、行人各項違規、無照駕駛等，除加強執法取締外，籲請配合交通安全及防禦駕駛觀念之宣導作為，創造更優質之交通安全環境。

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