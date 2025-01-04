消基會指行人庇護島為駕駛新危險區域　人本交通團體道安倒退嚕

▲消基會稱「行人庇護島並未能有效達到保障行人安全的目的，反而成為了駕駛的新危險區域」，人本交通倡議團體憂心謬誤說法可能使道路安全大幅倒退。（圖／示意圖，記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

人本交通倡議團體對於消基會1月2日稱「行人庇護島並未能有效達到保障行人安全的目的，反而成為了駕駛的新危險區域」，對於消基會忽略了許多關鍵根本因素，人本交通倡議團體憂心可能使道路安全大幅倒退。

台南市人本交通促進協會指出，人本交通倡議團體對於中華民國消費者文教基金會於新聞稿〈翻轉「行人地獄」 消基會呼籲交通規劃應更細膩〉稱「行穿線退縮及增設行人庇護島是政府在改善行人安全方面的重要舉措，原本的目的是減少行人事故。然而，這些措施的實施效果並不如預期。以台中市為例，僅在北區的短短兩個月內，就發生了16起汽車左轉自撞行人庇護島的事故，這一數字反映出行人庇護島並未能有效達到保障行人安全的目的，反而成為了駕駛的新危險區域，行人及其他用路人的安全似乎並未達到應有的平衡機制。

台南市人本交通促進協會表示，根據一些道安倡議者現場勘查北區行人庇護島及新聞事實資料，行人庇護島基座已塗上醒目顏色、基座上標誌桿存有反光條及反光導標與遵行標誌，且庇護島位置不影響正常轉彎的條件下，仍然有車輛切西瓜去撞擊庇護島。消基會忽視了經駕照考驗過的駕駛人之危險駕駛行為及眾多系統性問題，例如切西瓜(未達路口中心點轉彎)、轉彎未確實擺頭確認、車窗隔熱紙透光率、駕訓標準低落及沒有回訓制度等因素，反而舉台中北區16起事故來推論行人庇護島為「駕駛的新危險區域」，協會對此感到非常憂心，可能因謬誤而造成道安大幅倒退。

台南市人本交通促進協會說，我們更應看待這16起事件，這16起沒有駕駛死亡的事件，其實是藉由行人庇護島保護了16條及未來的生命。把過去長久的不適任駕駛人危險駕駛行為、政府的系統性問題凸顯出來，而非剛好是行人庇護島，又未經完整分析過，就稱它是「新危險駕駛區域」。如果以前有行人庇護島的保護，則有許多悲劇能夠避免。

台南市人本交通促進協會歡迎各界關心交通安全，期望用更符合科學、更完善的分析，希望能夠實事求是，一同來提升交通安全、推動人本交通，讓我們下一代能夠健康長大。