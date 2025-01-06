蔡宗豪、台南文資協會力推　阿嬤妳看眷村年貨市集熱鬧登場！

▲台南市北區振興公園內，「阿嬤妳看年貨市集」於6日舉辦開幕記者會，為市民帶來別具特色的年貨選擇與過年氛圍，活動將於1月9日至13日在北區開南街盛大舉行。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

國民黨台南市議員蔡宗豪攜手台南文資協會、台南市里政環衛協會聯合主辦，北區振興社區辦公處、振興社區發展協會及其他地方團體積極參與，共同打造這場充滿年節氛圍的文化盛會。

台南市北區振興公園內，「阿嬤妳看年貨市集」於6日舉辦開幕記者會！本次活動以年節元素為主軸，融合傳統與創新，為市民帶來別具特色的年貨選擇與過年氛圍，活動將於1月9日至1月13日在台南市北區開南街盛大舉行！

蔡宗豪表示，過去眷村年貨大街在南區辦的非常好，首度「一路向北」來到北區振興公園，非常期待！市集匯聚超過100攤眷村美食業者，提供經典年節美味與應景年貨，讓民眾一站式滿足年節採買需求。更準備送200個眷村肉包、精彩表演以及換贈品和摸彩，要與市民同歡帶動過年買氣。

南瀛眷村文化館館長金冠宏表示，眷村年貨大街已成為傳承眷村文化的重要平台，並期待更多市民能感受到眷村文化的魅力與溫度。歷經22年的發展，活動成為每年台南人引頸期盼的年節盛事。這場市集見證了眷村文化的延續，也看到了第二代、第三代年輕人將傳統美味創新升級，為眷村文化注入新活力。

蔡宗豪說，今年的眷村年貨大街以「熱情、溫馨、包容、關懷」為主軸，藉由這場活動傳承眷村文化，並將眷村的美食與年味分享給更多人。活動特別設置公益義賣攤位，提供社會公益團體免費參展，體現關懷社會的精神。活動每日限量贈送200個眷村包子與闖關活動，邀請民眾感受眷村的經典手工風味的同時，食安也將進行嚴格的把關。

蔡宗豪表示，街頭藝人表演為活動增添更多吸引力，不僅豐富市集內容，也讓參與的民眾更能融入這場結合文化與年味的盛宴。2025年台南眷村年貨大街，以多元活動、豐富美食與濃厚文化氛圍，為市民帶來難忘的年節體驗。歡迎大家攜家帶眷前來，一起品味眷村經典、欣賞表演，迎接新年的到來！