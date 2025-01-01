LIVE／賴清德任內首次總統府元旦升旗！　現場狀況看這裡

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德上任以來，首次以總統府的主人身份舉辦元旦升旗典禮，本次活動以「台灣製造，迎向未來」為主題，邀請演出者包含印尼移工組成的黑袍樂隊、竹科工程師組成的回收先生等人。對此，《ETtoday新聞雲》自元旦清晨6時起，安排全程直播。

總統府本次元旦升旗典禮，在主視覺方面，是呈現台灣製造在世界上發光發亮的意象，整體視覺用元旦升旗第一道曙光與走秀舞台結合概念；而活動流程部分，維持過去凌晨4時30分開放民眾進場。

在節目安排上，則有莊敬高職的樂儀旗隊、印尼移工組成的黑袍樂隊、竹科工程師組成的回收先生、「台灣智造」秀台；隨後，清晨6時會在府前廣場，由國防部聯合樂隊和三軍儀隊帶來操演，預計凌晨6點30分會舉行升旗儀式。

此外，總統府在元旦當天也會「大開放」，除了原本的總統府常設展，中華文化總會也規劃市集、電影播放、講座。文總表示，會在南北院與迴廊設置市集，而市集會販賣香腸、杏仁茶、農產品等產品；在總統府的「超台漫特展」所展現的漫畫作品，文化部會請台灣漫畫基地書店到現場擺攤，當天會販賣《用九柑仔店》、《魔法阿嬤》等台灣漫畫。

值得注意的是，文總與國軍《青年日報》共同開發國軍IP「柴小寶」會化身成「陸海空儀隊三柴公仔」，整組限量114套，也有提供盲盒；另外，在總統府大開放之際，現場會有限定攤位能直接購買「陸海空儀隊三柴公仔」。

文化總會本次也在總統府大禮堂，播放經典的動漫電影《魔法阿嬤》，且邀請《魔法阿嬤》導演王小棣和主角「豆豆」配音員莊博文與大小朋互動。此外，當天只要有進入總統府的民眾，都可獲得限量的總統府紀念包裝乖乖。

▼總統府元旦升旗活動。（圖／總統府提供）

