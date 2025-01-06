拋雙罷府院黨不知情？　吳思瑤：柯建銘「洞燭機先」

▲民進黨團三長。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對朝野紛擾，民進黨團總召柯建銘日前表示，不只要罷免立法院長韓國瑜院長職位，還要罷免國民黨41個區域立委，不過，民進黨中央強調並未針對罷免進行具體討論，引來關注。民進黨團幹事長吳思瑤說，柯建銘是洞燭機先，而目前府院黨團最有共識的是對惡法提出憲政救濟，這也是最優先的工作。

吳思瑤6日受訪說，民進黨大家各司其職，充分合作，這是長期機制，賴清德身為總統，領導國家，站在國家元首高度，當然希望團結國家，促進朝野和解，而柯建銘領導黨團在立院作戰，角色分工當然有所不同。

吳思瑤表示，柯建銘是領導第一線作戰，面對國會困境，總召展現對於國會生態洞悉，認為恐怕要付諸民意選項之一，但府院黨黨團在不同角色上各自觀察，最終要採取什麼立場態度，目前共識是對惡法提出覆議、釋憲、暫時處分，雖然現在民氣可用，民進黨沒有介入，但看到民團自主串聯，看到民意展現的力量，回歸民意當然是選項之一，但那是是後續的事。

吳思瑤也強調，柯建銘洞燭機先，創造議題，引領議題，在國會經驗最豐富，對於這段時間國會亂象也有非常深的感慨，他個人認為要結構性改變，是挽救國會重要選項之一，當然聽到他常常提及很多可能作為，基於政治判斷所提出觀點，不過，目前最重要是有共識的方向，當窮盡一切努力後，後續要採取的勢必有府院黨黨團充分討論，現在大家是在自己角色提出各自觀點，民進黨尊重彼此發言，透過討論團結，才採取必要手段。