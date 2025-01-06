陳時中表態挺大罷免　黃國昌批「已不適任政委」要求立即撤換

記者袁茵／台北報導

總統賴清德日前拋出要邀請立法院長韓國瑜喝「和解咖啡」，但立院民進黨團總召柯建銘卻拋出「雙罷」，罷免對象包括立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及國民黨41席區域立委，行政院政委陳時中5日也喊2月1日起拚大罷免。民眾黨代理主席黃國昌6日質疑，民進黨主席已從賴清德換成柯建銘了嗎？且陳時中言論跨越政委份際，要求行政院長卓榮泰撤換。

▲黃國昌6日於立院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

針對柯建銘、陳時中喊出要全面罷免在野黨立委，黃國昌6日上午於立院受訪時表示，柯建銘喊說要罷免在野黨41位立委，自己看完之後，心裡只有一個問題，「現在民進黨主席到底是賴清德，還是柯建銘？柯建銘講的話算不算話？柯建銘是代表民進黨發言嗎？現在民進黨主席換人了？已經從賴清德換柯建銘？」

黃國昌提及，這麼嚴肅憲政問題，恐怕要請賴清德自己出來公開回應，說清楚講明白，賴清德率領的民進黨要繼續傷害台灣民主法治到什麼樣境地？柯建銘發言是否為賴清德授意，如果不是的話，賴清德或許要好好想一想，怎麼約束自家黨團總召，不要一天到晚對台灣社會發出一些恫嚇在野黨、傷害台灣民主的行為。

黃國昌強調，至於政務委員陳時中的言論，這題恐怕有必要請行政院長卓榮泰說清楚講明白，在我國憲政體制下，行政院所聘的政務委員，是拿納稅人的錢來搞政治鬥爭嗎？如果不是的話，陳時中作為政務委員，顯然已經極度不適任了。

黃國昌說，先前處理有關《選罷法》、《憲法訴訟法》、《財劃法》等，陳時中接受媒體人訪問時說，認同行政院不副署立院通過的法案，當時的發言已經踩紅線，現在又號召要罷免在野黨立委，陳時中言行已跨越一個政務委員該有的份際，「民眾黨團會要求卓榮泰立即撤換政務委員陳時中，如果不依法撤換，會具體反映在今年對行政院預算審查之上」。

媒體追問，賴清德邀請韓國瑜喝「和解咖啡」，結果柯建銘卻喊出要罷免，賴柯不同調？黃國昌回應，首先是要怎麼罷免韓國瑜？柯建銘的言論就如同教授劉靜怡所說，是在講北韓法學嗎？聽都聽不懂、完全聽不懂，「現在民進黨主席到底是賴清德還是柯建銘？是要聽賴清德還是柯建銘的？」

黃國昌質疑，柯建銘出來胡言亂語、攻擊在野黨，號召發起罷免41位在野立委的行動，是賴清德授意，還是柯建銘已經成為自走砲？如果柯建銘成為自走砲，賴清德要放任柯繼續下去嗎？現在唯一能給全國一個答案的只有賴清德。