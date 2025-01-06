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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批許富舜、鄭淑心隔10年配合綠打柯　黃國昌：司馬昭之心路人皆知

記者袁茵／台北報導

2014年協助前民眾黨主席柯文哲選台北市長的醫師許富舜，日前稱「曾親眼見到這些金額被帶回家」等，柯妻陳佩琪喊話要求提供證據；此外，柯2014年台北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心6日再爆，有人反映當時捐款卻沒拿到收據，陳佩琪今喊話提告2人。面對許、鄭言論，民眾黨代理主席黃國昌說，隔10年後配合民進黨追殺柯，司馬昭之心路人皆知。

▲▼黃國昌 聯訪 綠營側翼批評相關 不回應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌6日於立院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

針對醫師許富舜稱曾親眼看到錢被帶回家等言論，黃國昌6日上午於立院受訪時回應，這種虛偽不實的陳述，陳佩琪會依照法定程序主張她的權利。

至於鄭淑心說有將募款交給陳佩琪等指控，黃國昌重申，對於這些不實言論，都尊重陳佩琪依法主張權利，「隔了10年以後，才配合民進黨在追殺柯文哲，出來講這些有的沒的，司馬昭之心，路人皆知。」

陳佩琪6日於臉書發文表示，有關許富舜、鄭淑心汙衊她2014年收受政治獻金未申報一事， 已委由律師發出存證信函，24小時後提告刑事之加重毀謗罪和民事求償。

陳佩琪也說明，5日被提到的史書華10萬元捐贈，是在2014年5月20日確有其事， 當時會計在5月28日寄出收據， 並在5月30日去電詢問是否收到， 收據編號：10330161800002800000。

▲▼2014年史書華捐贈給柯文哲的政治獻金監察院紀錄。（圖／陳佩琪提供）

▲2014年史書華捐贈給柯文哲的政治獻金監察院紀錄。（圖／陳佩琪提供）

許富舜於陳佩琪4日臉書文章留言稱，「回想2014年我為柯醫師協助建置了線上政治獻金的電子金流系統，當時我真心認為科醫師能成為清廉政治的典範，拒絕不名來源的金錢，然而，事實卻是，在那年，我親眼見到這些金額被帶回家」。

而陳佩琪則透過立院黨團主任陳智菡回應，想請許富舜提供，第一，2014年是哪位人士給了多少錢，柯帶回家後，隔天確認沒存入政治獻金戶？當時曾有過支持者在餐會上捐款，因銀行已關門，都是請幕僚處理後續作業，詢問身份證字號和地址，再寄上捐款收據，可證皆有存入專戶，若有許所提情事，務必請其提供人時地與相關圖片檔，才能查證。

陳智菡代陳佩琪指出，第二，獲知具體內容後，陳佩琪會詢問律師，是否可以把許富舜提供資訊，帶入北所詢問柯文哲，以確實查證。

許富舜5日表示不接受媒體採訪，僅透過訊息回應，第一，或許這就是師母口中親朋好友的紅包；第二，可以問史書華，他一直不爽他捐的10萬不見了。此外，鄭淑心也於6日在媒體爆料，近期與一些朋友聊天，對方談及當時出錢出力，甚至幫柯募款，卻沒拿到收據，如今看到柯文哲陷入政治獻金弊案，才發現過去就有很多疑點。

▼醫生許富舜於柯妻陳佩琪文章底下留言，提及「曾親眼見到這些金額被帶回家」，使名嘴張益贍質疑，說出2014年柯文哲就有收現金未入政治獻金專戶的問題。（圖／翻攝自Facebook／張益贍）

▲▼醫生許富舜於柯妻陳佩琪文章底下留言，提及「曾親眼見到這些金額被帶回家」，使名嘴張益贍質疑，說出2014年柯文哲就有收現金未入政治獻金專戶的問題。（圖／翻攝自Facebook／張益贍）

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