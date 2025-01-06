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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

父喪未剃鬍遭苗博雅諷「賣慘」　黃國昌：摧毀台灣社會最基本良善

記者袁茵／台北報導

民眾黨代理主席黃國昌近期出現在公開場合時滿臉鬍渣，且臉上略帶倦容，使社民黨台北市議員苗博雅、律師林智群等人批評「賣慘」，直至黃4日透露84歲父親離世後，苗才道歉，卻又因一句「言者無心聽者有意」遭炎上。黃國昌6日表示，自己沒興趣也沒必要回應綠營側翼，但這些人在摧毀的是台灣社會最基本良善。

▲▼黃國昌 聯訪 綠營側翼批評相關 不回應。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃國昌6日於立院受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

針對日前臉上留有鬍渣，遭苗博雅等人攻擊一事，黃國昌6日上午在立院受訪時表示，「我臉書的發文，主要是表達自己跟我的父親的追念，以及我身為人子的一些心情，跟你剛剛所提的那些綠營側翼，一點關係都沒有。」自己沒興趣也不認為有必要回應綠營側翼所講的話，但這些人傷害的不僅是台灣民主，還在摧毀台灣社會最基本的良善。

▲▼民眾黨代理主席黃國昌召開首場晨會後聯訪。（圖／記者陳家豪攝）

▲民眾黨代理主席黃國昌召開首場晨會後聯訪，臉上留有鬍渣，且面帶倦容。（資料圖／記者陳家豪攝）

接下代理黨主席的黃國昌於2日早上7時30分在中央黨部召開首場晨會，只見黃滿臉鬍渣，且臉上略帶倦容，似乎有些疲憊。但當天畫面透過媒體播出後，林智群當天便在臉書酸說，黃國昌沒刮鬍子「服喪嗎？上皇還在呢！」

苗博雅也於政論節目表示，黃國昌在太陽花學運攻佔立院時，都記得要回家洗澡、整理儀容，因為黃知道大家想看他俊俏的臉龐，如今要扮演一個悲憤、難過、全心為民眾黨前主席柯文哲的人，是希望柯的同情票「嘩啦嘩啦掉進箱子裡」。

但黃國昌4日於臉書發文提及，「老爸是我心中永遠的英雄。今天與全家人一起跪送了爸爸，在葬禮後將爸爸安厝於祖墳。84年的歲月，爸爸用盡了一生的辛勞，無論面對再艱難的困厄，都要讓我們好好長大，帶給我們滿滿的愛，不只是生養之恩，更多是擔心與牽掛」。

面對黃國昌蓄鬍是因為父親過世，大批網友狂罵林智群與苗博雅等人，林智群便透過臉書表示「原來他父親去世，謹向黃國昌表示歉意，請節哀。」但仍遭民眾黨支持者狂轟。

▲▼黃國昌沒刮鬍子憔悴！律師酸「服喪嗎」　秒翻車道歉：請節哀。（圖／翻攝自林智群律師臉書）

而苗博雅也於臉書回應，「即使言者無心，但聽者有意。講話傷到人，我誠懇致歉。」幾個月前經歷摯愛的外婆往生，對於任何人的至親仙逝感同身受，在此誠心遙祝黃老先生功德圓滿、無牽無掛、往生極樂。

苗博雅指出，自己2日於政論節目的評論，因不知黃老先生仙逝，純就公領域事件（柯文哲涉弊案的反應）評論黃國昌，對黃私領域的事件一無所悉，在4日消息公布後，造成無法預知的紛擾，確有不妥，「在此向黃國昌以及社會大眾致歉，評論時政有許多方式，我未來發言會更謹慎」。

不過，苗博雅也說，有些匿名側翼網軍刻意錯置時序，讓人誤以為苗博雅明知黃老先生仙逝而嘲弄黃國昌，連帶導致一部分媒體錯誤報導，要請大家幫忙澄清誤會，不要讓假資訊變成滋長更多仇恨的溫床。

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