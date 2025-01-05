柯文哲2014年收現金未存專戶？　陳佩琪發聲！要許富舜供2資料查證

▲醫生許富舜於柯妻陳佩琪文章底下留言，提及「曾親眼見到這些金額被帶回家」，使名嘴張益贍質疑，說出2014年柯文哲就有收現金未入政治獻金專戶的問題。（圖／翻攝自Facebook／張益贍）

記者袁茵／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，2日被羈押禁見；柯妻陳佩琪4日晚間發文護夫，但2014年台北市長選戰協助柯文哲競選的醫師許富舜卻於底下留言，稱「曾親眼見到這些金額被帶回家」等言論。對此，陳佩琪表示，希望許能提供2項人時地與相關圖片檔等資料 ，包括2014年哪位人士給了多少錢，柯帶回家後又沒存入政治獻金戶？

針對許富舜的文章，立院民眾黨團主任陳智菡5日代陳佩琪回應，陳佩琪十年來未曾聽聞這些訊息，在柯文哲擔任市長期間，許富舜也曾赴柯文哲家中作客，當時從未曾聽許提出任何疑慮，如今柯再度被羈押禁見才提出，實難確認真偽。

陳智菡代陳佩琪提及，為求慎重，陳佩琪想請許富舜提供，第一，2014年是哪位人士給了多少錢，柯帶回家後，隔天確認沒存入政治獻金戶？當時曾有過支持者在餐會上捐款，因銀行已關門，都是請幕僚處理後續作業，詢問身份證字號和地址，再寄上捐款收據，可證皆有存入專戶，若有許所提情事，務必請其提供人時地與相關圖片檔，才能查證。

陳智菡代陳佩琪指出，第二，獲知具體內容後，陳佩琪會詢問律師，是否可以把許富舜提供資訊，帶入北所詢問柯文哲，以確實查證。