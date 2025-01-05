被陳佩琪感謝接艱巨任務　黃國昌「不推辭柯的交代」：恩情一直放心中

▲黃國昌、陳佩琪。（資料圖／記者陳以昇攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨代理主席黃國昌近期出現在公開場合時滿臉鬍渣，且臉上略帶倦容，使外界好奇為前主席柯文哲案太操勞，但社民黨台北市議員苗博雅等人也批評「賣慘」，直至黃4日表示84歲父親離世後，才得知真正原因。柯文哲妻子陳佩琪4日發文感謝黃國昌，黃國昌也於當晚留言回應，自己不會推辭柯交代的事，一直把柯文哲2013年的恩情放在心中。

陳佩琪4日傍晚於臉書以「『講共識決代表串證』實在可笑至極」為題發文，文末提及要感謝黃國昌，當天才得知黃父喪，希望對方節哀，也謝謝黃在父親離世的痛苦下，願意接下黨如此艱巨的任務，也要感謝柯文哲受難這段日子大家給的溫暖，「我們夫妻永銘不忘」。

而黃國昌則於底下留言回應，「陳醫師您客氣了，都是我該做的。主席交代的事，我不會推辭。爸爸一直很感謝柯醫師當年帶領著他兩位愛徒相救，在台大ICU整整三十天，我們全家都感激。謝謝柯醫師讓爸爸能看到三位孫子長大。這份恩情，我一直放在心中。佩琪醫師也辛苦了，我們一定支持您。」

▲陳佩琪4日發文感謝黃國昌，黃國昌當晚透過留言回應「這份恩情，我一直放在心中」。（圖／翻攝自Facebook／陳佩琪）

黃國昌曾於2019年8月發文提及，2013年4月自己在美國擔任Fulbright訪問學人，收到父親的病危通知，立即中止研究工作，當晚馬上收拾行囊返台，當時年邁的家父已在汐止某醫院的加護病房待了將近一個月，腸出血不止，必須靠不斷輸血來維持生命，幾乎束手無策。

黃國昌當時指出，在學界朋友的協助下轉入台大醫院，由醫生林子忻、許立民與柯文哲3位共同協助，緊急救回了家父的生命，嗣後家父在台大加護病房又待了將近一個月，最後好不容易找到腸子的所有出血孔，順利完全止血，也解決了大部分的其他併發症。雖然家父最後康復出院時，因不明原因，一眼完全失明，但對於他與母親已是萬分感謝上天的保佑與所有醫護人員的幫忙。

黃國昌透露，幾乎天天在加護病房內外穿梭的那個月，其實是他人生中最心力交瘁的日子；會突然想起這件往事，是因柯文哲說「2013年時，黃國昌爸爸在台大開刀，他第一次看到黃，那時候我見他，他都坐著，那我站著，那時候他很大牌」，讓黃心裡覺得內疚、相當難過。

黃國昌稱，當看到協助救治家父的醫師竟然有如此感受，做為一位一直心存感激的病患家屬，自己必須清楚表達「無論是否是誤會，責任都在我，我應該公開表達歉意。我對於整個醫療團隊，真的只有滿滿的感謝。」

▼黃國昌2019年透過臉書談及2013年與柯文哲認識的過程。（圖／翻攝自Facebook／黃國昌）