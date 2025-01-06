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柯文哲把政治獻金帶回家未申報？　陳佩琪喊告許富舜、鄭淑心

▲▼陳佩琪北院辦交保。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳佩琪。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

2014年協助前民眾黨主席柯文哲選台北市長的醫師許富舜，日前在柯妻陳佩琪文章留言「曾親眼見到這些金額被帶回家」等，陳佩琪因此喊話要求提供證據，而許則說可問牙醫史書華後就關閉臉書；柯2014年台北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心6日再爆，有人反映當時捐款卻沒拿到收據，陳佩琪6日上午秀出史書華捐款的收據，並喊話將提告許富舜、鄭淑心。

陳佩琪6日於臉書發文表示，有關許富舜、鄭淑心汙衊她2014年收受政治獻金未申報一事， 已委由律師發出存證信函，24小時後提告刑事之加重毀謗罪和民事求償。

陳佩琪也說明，5日被提到的史書華10萬元捐贈，是在2014年5月20日確有其事， 當時會計在5月28日寄出收據， 並在5月30日去電詢問是否收到， 收據編號：10330161800002800000。

許富舜於陳佩琪4日臉書文章留言稱「回想2014年我為柯醫師協助建置了線上政治獻金的電子金流系統，當時我真心認為科醫師能成為清廉政治的典範，拒絕不名來源的金錢，然而，事實卻是，在那年，我親眼見到這些金額被帶回家」。

而陳佩琪則透過立院黨團主任陳智菡回應，想請許富舜提供，第一，2014年是哪位人士給了多少錢，柯帶回家後，隔天確認沒存入政治獻金戶？當時曾有過支持者在餐會上捐款，因銀行已關門，都是請幕僚處理後續作業，詢問身份證字號和地址，再寄上捐款收據，可證皆有存入專戶，若有許所提情事，務必請其提供人時地與相關圖片檔，才能查證。

陳智菡代陳佩琪指出，第二，獲知具體內容後，陳佩琪會詢問律師，是否可以把許富舜提供資訊，帶入北所詢問柯文哲，以確實查證。

▲▼醫生許富舜於柯妻陳佩琪文章底下留言，提及「曾親眼見到這些金額被帶回家」，使名嘴張益贍質疑，說出2014年柯文哲就有收現金未入政治獻金專戶的問題。（圖／翻攝自Facebook／張益贍）

▲醫生許富舜於柯妻陳佩琪文章底下留言，提及「曾親眼見到這些金額被帶回家」，使名嘴張益贍質疑，說出2014年柯文哲就有收現金未入政治獻金專戶的問題。（圖／翻攝自Facebook／張益贍）

而許富舜5日表示不接受媒體採訪，僅透過簡訊回應，第一，或許這就是師母口中親朋好友的紅包；第二，可以問史書華，他一直不爽他捐的10萬不見了；第三，回首這10年的政治之路，多少精英義士傾力支持卻最終離去，看他樓起，看他宴客，看他樓塌，您們在權力與政治的漩渦中飛奔。

許富舜稱，「可是師母，學生忍不住想問，若您們選擇不收取不明來源的政治獻金、不將選舉補助款納入名下，而是像那些沒有背景的台北精英一樣，在退休後依然需要為孩子的教育與房貸與生活奮鬥，權力也許少一些，團隊也許少一些，生活也許苦一點，但或許一切會截然不同。那樣的話，我們現在或許還能自在地好好聚聚，彼此批評理念與方法。而您們的支持者，也不至於面臨露宿街頭的悲劇」。

不僅如此，柯文哲2014年台北市長選戰募款委員會執行長鄭淑心也於6日在媒體爆料，近期與一些朋友聊天，對方談及當時出錢出力，甚至幫柯募款，卻沒拿到收據，如今看到柯文哲陷入政治獻金弊案，才發現過去就有很多疑點。

▼2014年史書華捐贈給柯文哲的政治獻金監察院紀錄。（圖／陳佩琪提供）

▲▼2014年史書華捐贈給柯文哲的政治獻金監察院紀錄。（圖／陳佩琪提供）

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