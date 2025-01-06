幕後／誘拉台灣人辦「中國證件」價碼曝！　拉1人就現賺1.3萬

▲內政部長劉世芳指出，有2名國人持有中國國籍。（圖／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

網紅八炯日前揭露中國統戰手法，其中也曝光中間人誘拉台灣人申辦「中國身分證」，以獲取中國銀行貸款；其中間人聲稱，已有近20萬台灣人握有中國身分證。對此，我國安全單位官員表示，截至去年（2024）8、9月所掌握情資，中間人凡誘拉一名台灣人辦理「三證」（居住證、銀行卡、電話卡），可有約3000元人民幣報酬，約為1萬3500元新台幣。

誘拉台灣人辦理「中國身分證」是在近日網紅揭露之後才備受討論，且倘若中華民國國民同時持有中國身分證，依規定是會被取消中華民國身分的；因此，除了中國身分證，其實對岸近年來的統戰手段中，最為常見的則是辦理「三證」，也就是居住證、銀行卡、電話卡，這三證就不影響中華民國身分存廢問題。

在2024年時，黃埔百年活動中，對岸規劃紀念活動中，就廣邀台灣的校友參與，其行程的第一站，就是到廈門辦理居住證、開設銀行帳戶及中國手機門號，而這也是我國安全單位首次於台灣媒體公開，中方大舉邀請台灣人民辦理三證的起始點。

事實上，在里長層級的交流中，早就已經被中方人士誘拉辦理「三證」，近期也越來越多中國官方、地方系統，不管從金融甚至是黑幫（或者稱之為新藍海）都在做這件事。台灣的安全單位官員表示，目前有在接洽這項政治任務的，除了特定政黨極端份子以外，這些中間人的特徵包括，過去在中國有經營問題的台灣人，另外則是在台灣有刑案或狀況的人或通緝犯。

該位官員表示，申辦中國身分證的風險之一，就是個資被對岸掌握，這些人主要犯罪樣態是第一，仲介集團以到中國旅行方便、多一個發展機會、可以理財投資等理由，誘拉國人以觀光或參加活動名義到中國，同時申辦「三證」，甚至進一步是辦理「身分證」。

安全官員表示，除了不久前的黃埔校友會、海峽論壇都有所謂「代辦三證」的「服務」，他說，相關集團還有新的趨勢，是他們願意代辦買房、購車、貸款，甚至是設立公司，貸款差價再由當地官方、銀行與中間人拆帳。

安全官員指出，中間人還會告訴貸款人，只要不再回到中國，未來也沒有還款問題，更不會被中國的司法追訴；但官員表示，或許打算這輩子就此不到中國去，但只要哪一天你到中國可以司法互助或有海外警察站的國家，就可能被引渡回中國受審。

另一位安全官員則透露，據相關情資，中間人凡誘拉一名台灣人去辦理「三證」，中間人可以拿到3000元人民幣，約為新台幣1萬3500元。

官員說，中國身分已經成為公開的障礙，外國人基於任何理由取得中國國籍者，更成為主要民主國家移民單位、安全部門高度關注的對象。官員重申，無論基於什麼理由，把個人資訊，包括重要生物特徵指紋、臉部辨識交給他人，都是高風險的事情，「別跟自己開玩笑」。