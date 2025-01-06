　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金融時報：中國貨輪損壞台灣海纜　台國安官員稱非事故

▲▼中華電信證實海底電纜遭拖斷，肇事貨輪抓到了。（圖／海巡署提供）

▲中華電信證實海底電纜遭拖斷，初步研判疑為航經海域的喀麥隆籍「SHUNXIN39」貨輪造成。（圖／海巡署提供）

文／中央社台北5日綜合外電報導

基隆港外的海底通訊電纜日前受損，疑是遭一艘屬於中國的貨輪拖錨損壞，台灣擔憂這反映北京「灰色地帶」行動升高。這艘貨輪現正航向釜山，台灣已請求韓國當局協助調查該船。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，根據台灣電信業者中華電信及海洋委員會海巡署，1月3日上午，據信一艘喀麥隆籍貨輪Shunxing39對野柳東北方海域的國際海底電纜造成損壞。

儘管這艘貨輪是掛喀麥隆國旗，台灣官員指出，該船屬於在香港註冊的公司Jie Yang Trading Limited，這間公司唯一登記的主管是中國公民郭文傑（Guo Wenjie，音譯）。

中華電信表示，事發後已第一時間啟動緊急備援應變機制，將訊務改接至其餘國際海纜站，所有客戶服務於短時間內全數恢復正常。

然而台北擔憂，中國試圖兼併台灣時，可能會秘密切斷台灣外部通訊聯繫。

中華電信及台灣政府官員告訴金融時報，受損電纜是「橫太平洋快速海纜系統」（Trans Pacific Express Cable System）的一部分。這條連結台灣與美國西岸的海底網路電纜是由多國電信業者擁有，包含中華電信、美國AT&T、日本NTT、韓國電信（Korea Telecom）、中國電信及中國聯通。

一位台灣海巡署官員談到：「由於無法盤問船長，我們已請求韓國當局在這艘貨輪下一個停泊港口協助調查。」根據一名台灣國安官員，該船預計在未來幾天抵達韓國釜山。

台灣政府及海巡署官員提到，Shunxing39的船舶自動識別系統（AIS）訊號及衛星數據的追蹤資料顯示，它曾在電纜斷裂地點拖錨。

根據台灣官員，雖然海巡署船艇對這艘貨輪進行了外部檢查，也與船長建立無線電聯繫，其人員因天候不佳而無法登船，也無法根據國際法扣留該船以執行進一步調查，因為事發後已過去太多時間。

台灣一位高階國安官員說：「破壞海底電纜的全球趨勢令人十分擔憂，這是又一起案例。」他補充道：「涉入這類事件的船隻通常相當破舊，鮮少從事商業活動。這艘貨輪的狀態也非常糟糕，類似那些組成俄羅斯『影子艦隊』（shadow fleet）的船隻。」

根據金融時報查閱的船隻追蹤數據，Shunxing39至少自去年12月8日起，就在台灣北海岸附近水域持續交錯航行。這名國安官員指出，這樣的航行方式暗示，電纜受損不是「單純的事故」。

中國商船或漁船不時會參與北京在台灣周邊常態進行的一些大規模軍演。台北擔憂這類未達戰爭門檻的「灰色地帶」行動，將使台灣更難抵禦最終可能升級為全面襲擊的侵略行徑。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
新竹8死惡火！　鄰驚爆真相
入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃
免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫
出國前「先排1小時安檢」！旅客塞爆桃機傻眼
各地上演罷免潮　逾10名立委遭鎖定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普就職前停火現曙光　哈瑪斯：同意釋放34名人質

金融時報：中國貨輪損壞台灣海纜　台國安官員稱非事故

歐洲地中海地震中心：薩爾瓦多發生規模6.1地震

戒嚴前要求警察廳長入府　韓總統警衛處長涉內亂被查

華爾街日報：中國駭客已從網路竊盜升級為軍事武器

美12歲童睡覺遭朋友「沸騰熱水潑臉」　臉部大面積二度燙傷、毀容

男趁媽酒醉「多次撿屍亂倫」！還傳訊父親吹噓　法院判性侵不成立

搭機想插隊恐被處罰！航空公司派員「一招反制」…插隊仔重新排隊

尹錫悅逮捕令異議遭駁回！律師擬「上訴最高法院」成南韓首例

泰女舞者被觀眾扯下舞台　男企圖「偷摸她私處」誇張畫面曝光

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

聲樂老師登台前「耳機突沒聲」　工作人員急救援...她拍片道謝#星光雲REELS

王子弟弟邱宇辰爆紅「賺1年抵前10年」　敖犬包3600禮金..「他結婚我們不包」

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

【好姐妹可以放心上天堂了XD】她演參加好姐妹喪禮　修遺照幫補口紅還刪對話

川普就職前停火現曙光　哈瑪斯：同意釋放34名人質

金融時報：中國貨輪損壞台灣海纜　台國安官員稱非事故

歐洲地中海地震中心：薩爾瓦多發生規模6.1地震

戒嚴前要求警察廳長入府　韓總統警衛處長涉內亂被查

華爾街日報：中國駭客已從網路竊盜升級為軍事武器

美12歲童睡覺遭朋友「沸騰熱水潑臉」　臉部大面積二度燙傷、毀容

男趁媽酒醉「多次撿屍亂倫」！還傳訊父親吹噓　法院判性侵不成立

搭機想插隊恐被處罰！航空公司派員「一招反制」…插隊仔重新排隊

尹錫悅逮捕令異議遭駁回！律師擬「上訴最高法院」成南韓首例

泰女舞者被觀眾扯下舞台　男企圖「偷摸她私處」誇張畫面曝光

有錢就是任性！　校長遭控縱容恐龍家長霸凌老師

「別問！快來接我！」高三女遭狼師猥褻　哭奔出補習班

這波冷很久！　鄭明典揭原因

川普就職前停火現曙光　哈瑪斯：同意釋放34名人質

金融時報：中國貨輪損壞台灣海纜　台國安官員稱非事故

新竹8死惡火！　鄰驚爆真相

50萬學子共同回憶　芝麻街美語走下坡原因曝

唐綺陽運勢／獅子貴人運旺！處女「遇見年上型桃花」雙子聚少離多

泰女來台賣淫撈金　恐爆逃逸潮

喝多失控！《不熙娣》班底Peggy被愛慕者咬大腿　身分竟是男星

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

來台交流！西班牙女赴泰　被大象攻擊亡

單親媽下海「8小時激戰620男」爆紅！

男趁媽酒醉多次撿屍亂倫！法院判性侵不成立

砲灰！澤倫斯基：北韓軍2天「一個營」全滅

搭機插隊恐被處罰！航空公司一招反制

人妻大方揪3P「只限女生」！丈夫爽80人斬

OpenAI執行長：接近「科技奇異點」

濟航墜機前疑撞「10倍大鳥群」！驚悚畫面曝

男童睡覺被熱水潑臉　臉二度燙傷毀容

尹錫悅逮捕令異議遭駁回！律師擬上訴最高法院

女舞者被扯下台　男想偷摸私處誇張畫面曝

她遭俄兵15人輪流性侵　痛訴殘暴虐行

華爾街日報：中國駭客已從網路竊盜升級為軍事武器

更多熱門

相關新聞

當動盪成為2025主旋律 　全球向右轉下的「金融新格局」

當動盪成為2025主旋律 　全球向右轉下的「金融新格局」

2024年可說是全球大選最熱鬧的一年，有高達62個國家舉行大選，比前兩年總和還高。而其中最明顯的風向就是集體「向右轉」，許多國家改由右翼政黨出線，而未能執政者，選票也出現大幅成長。另一方面，川普以王子復仇之姿大勝重回白宮，更是右翼治理崛起的明證。

華爾街日報：中國駭客已從網路竊盜升級為軍事武器

華爾街日報：中國駭客已從網路竊盜升級為軍事武器

歐洲首例　塞爾維亞部署中國製防空系統

歐洲首例　塞爾維亞部署中國製防空系統

中華電信海底電纜被拖斷　抓到肇事貨輪

中華電信海底電纜被拖斷　抓到肇事貨輪

Aston Martin新V12超跑1／16登台

Aston Martin新V12超跑1／16登台

關鍵字：

海底電纜喀麥隆中國台灣中華電信

讀者迴響

熱門新聞

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

百萬網紅廚房性侵甜點師　遭判3年10月

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

全台凍7天！　今越晚越冷轉雨時間曝

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」

警「揪妹吸毒」被檢舉　火速免職汰除

來台交流！西班牙女赴泰　被大象攻擊亡

入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳

愛愛「無套射外面」懷孕機率曝！醫警告：小心當爹娘

苦苓爆料慈濟盜圖　受害畫家發聲

單親媽下海「8小時激戰620男」爆紅！

早餐店闆娘腰酸背痛　就醫驚覺肺癌4期

出國前先排1小時安檢！桃機人潮爆滿畫面曝

免簽開後門！　泰女大舉來台賣淫

更多

最夯影音

更多

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面