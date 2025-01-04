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明天變天「北東溼答答」　下波冷氣團急凍更久！低溫剩10度

▲▼行人,路人,低溫,上班族,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲大陸冷氣團下周一南下，將持續影響到下個周末。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(5日)變天，受北方低壓發展，北部、東半部及山區有降雨機會，下周一逐漸轉乾，不過大陸冷氣團接力南下，將持續到下個周末，冷氣團來襲期間，初期為乾冷，下周二、三在輻射冷卻加持下，低溫可能跌破10度，下周四、五水氣移入，北東轉為濕冷。明天到下周一清晨高山有望追雪。

中央氣象署預報員張竣堯表示，明天天氣將出現轉變，北部、東半部受到北方低壓發展，有下雨機會；下周一大陸冷氣團南下，持續到下個周末，影響時間長。

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張竣堯說明，明天水氣增加，北方低壓發展，北部、東半部及山區有雨，不過降雨不會太大，但會較持續，降雨持續到下周一，下周一將是環境轉乾時間點。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二、下周三大陸冷氣團影響下，屬乾冷環境，張竣堯指出，各地多雲到晴，僅東半部有零星雨；下周四、下周五到下個周六仍受冷空氣影響，加上華南水氣移入台灣，北部、東半部轉濕冷天氣，容易下雨。

溫度趨勢上，張竣堯分析，明天清晨氣溫將回升2到3度，白天高溫可到20度，下周一冷氣團南下，北台灣率先有感，高溫將從20度下降到18度，之後北台灣溫度介於14到18度，整天偏冷。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

後續冷氣團持續影響，張竣堯指出，各地低溫偏冷，中部以北、宜花在冷氣團影響期間，夜晚、清晨低溫約12到14度，南部、東南部14到16度，中南部整體為晴到多雲，環境偏乾，日夜溫差大，可差到10度以上。

張竣堯提醒，下周二、下周三在比較乾冷環境下，不排除有輻射冷卻作用，竹苗近山區、西半部空曠地區，溫度可能低1到2度，局部低溫可能下探10度或以下。

至於追雪機會，張竣堯表示，明天到下周一清晨，中部以北的3千公尺以上高山有降雪機會。

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