全家9口空難亡！愛犬「布丁」靈堂送主人最後一程　心酸畫面曝

▲ 布丁到靈堂送主人最後一程。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216號班機空難奪走179條性命，機上一個9口家庭為慶祝爺爺80大壽赴泰國旅遊，未料回程搭上死亡班機，全家無一倖免，獨留愛犬「布丁」在家癡癡等待，已由動保團體CARE接手照顧，5日前往首爾市設置的罹難者靈堂，送主人最後一程。

綜合《韓聯社》等韓媒，這家人生前住在全羅南道靈光郡，而布丁失去家人後便經常在家門口、村莊會館和村子入口徘徊，CARE派人前往查看時發現牠會安靜坐著，有人靠近時會興奮跑過去。考量到狗狗安全，CARE聯絡這家人遺屬後，決定接手照顧至適合的飼主出現為止。

5日下午首爾雨雪交加，布丁穿上藍綠色衣服，被動保人員抱在懷中進入首爾市廳前設置的空難犧牲者靈堂，在動保人員獻花時四處張望，顯得有些不知所措。

布丁在眾人低頭默哀時看向後方，CARE代表金永煥（音譯）朗讀祭文時則轉頭看向前方牌位後低下頭，直到步出靈堂都不曾吠叫。金永煥事後說明，「我認為在布丁找到新家之前，有必要先向飼主打聲招呼。」

▲▼ 失去主人的布丁經常在村子裡徘徊，目前由動保人員暫時照顧。（圖／翻攝自IG）

負責中途安置布丁的動保人員描述，布丁在家會「一直看著玄關，感覺沒什麼精神」，「只要拿起牽繩，牠好像就會想出去」。金永煥提到，國內外都有許多人想領養布丁，「我認為這也是哀悼故人的延續」，他們和遺屬商量後決定暫時照顧布丁，最快6日開始接收領養申請。

CARE也在官方IG帳號公開布丁前往靈堂的照片和近況影片，網友對此紛紛表示，「聽說是他們5歲的孫女養的，希望布丁能遇到好的新主人」、「謝謝你們讓布丁能和家人最後告別」、「布丁啊你不是被家人拋棄的唷，希望你趕快找到新的家人」。