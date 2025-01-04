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愛犬誤把「炸彈當玩具」！出門散步整顆咬回家　叼給小主人玩丟球

▲▼愛犬誤把「炸彈當玩具」！叼給小主人玩丟球。（圖／翻攝自民意報）

▲狗狗誤把炸彈當玩具球咬回家，嚇壞飼主。（圖／翻攝自民意報，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國一名飼主表示，自己的愛犬某日自己外出散步玩耍時，興高采烈地撿回一顆玩具球給小主人，而當兒子把這顆「玩具球」拿給他後，他才發現竟是一枚土製炸彈，連忙通報警察，成功避免了一場災難。

根據《民意報》報導，泰國烏隆他尼府一名34歲男子向警方通報稱，發現一枚土製炸彈。身為軍人的他，知道炸彈的危險性，因此待警方趕往現場時，他已經是先將炸彈放入一個裝滿乾草的紙箱內，並用汽車輪胎圍住。

▲▼愛犬誤把「炸彈當玩具」！叼給小主人玩丟球。（圖／翻攝自民意報）

▲▼愛犬誤把「炸彈當玩具」！叼給小主人玩丟球。（圖／翻攝自民意報）

男子表示，當天9歲愛犬「拿鐵」自行出門散步，回來後卻咬了一顆「玩具球」送給他4歲的兒子。兒子當時正在家門口玩耍，於是便拿著狗狗交給他的炸彈，跑到爸爸面前，並詢問爸爸是什麼東西。嚇得他連忙將炸彈從兒子手中取下並報警。

警方到場後發現，這枚炸彈大小與一顆網球相當。而拆彈小組趕到現場後，則謹慎地將炸彈取出，並拿到遠離居民區的地方處理。經過檢查，拆彈專家表示，這是一顆土製炸彈，疑似是由當地一群青少年製造。這些青少年經常攜帶這類炸彈，在與敵對幫派發生衝突時使用。根據推測，這枚炸彈可能是少年們在被警方盤查時，臨時遺棄於路邊。

拆彈專家進一步說明，雖然這枚炸彈的威力不如軍用炸藥，但也足以造成人員傷亡。他也提醒民眾，遇到爆炸物時，切勿自行處理，應立即尋求專業協助。

▲▼愛犬誤把「炸彈當玩具」！叼給小主人玩丟球。（圖／翻攝自民意報）

男子表示，拿鐵是一隻拉布拉多混黃金獵犬，平時就喜歡玩球，因此誤以為這枚炸彈是一個新玩具，才會叼給小主人。他也指出，慶幸的是，兒子沒有拿這枚炸彈跟狗狗玩拋接球，不然後果恐不堪設想。

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