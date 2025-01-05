搭機保命座位曝光！疏散速度是生死關鍵　專家曝自保招數

▲南韓濟州航空客機2024年12月29日在務安機場墜毀，機上179人罹難，只有2名空服員生還。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

2024年末發生兩起致命空難，亞塞拜然航空與濟州航空班機墜毀總計217人罹難，兩架客機均機身斷裂，且機身後半部較為完整。格林威治大學消防安全工程教授埃德蓋利亞提到，絕大多數的飛機失事事故是可存活的，且大部分的人能夠生還，坐在距離逃生門5排以內的乘客存活機率高，搭機一定要數清楚座位與緊急出口之間的排數，以便快速撤離。

飛安專家：可存活事故的生還機率達90％

CNN報導，埃德蓋利亞（Ed Galea）對失事飛機疏散進行研究，強調每一樁空難的狀況都不盡相同，並沒有所謂的最安全座位，有時前面座位較優、有時後方座位比較好，現代飛機設計禁得起撞擊且能延緩火勢蔓延，估在可存活的事故之中，生還機率至少有90％。

「絕大多數飛機失事事故是可存活的，且大部分的人能夠生還」，埃德蓋利亞指出，自1988年以來，飛機及其座位設計都必須要能夠承受高達16G的衝擊力道，這也意味著大部分事故有生還機會，也應該更加關注能讓人迅速撤離飛機的座位。

埃德蓋利亞說明，南韓濟州航空客機墜毀就是被歸類為可存活的空難事件，遇上鳥擊、引擎損壞、機腹著陸在跑道上滑行、起落架不起作用，「若沒有撞到跑道盡頭的水泥加固障礙物，很有可能大多數的人都能倖存」。在此之際，他認為亞塞拜然航空38死事故是一場無法存活的空難，有人倖存堪稱奇蹟。

座位距離逃生門5排以內 存活機率高

埃德蓋利亞直言，在現代大部分事故之中，生與死的區別在於乘客疏散速度，坐在距離逃生門5排以內的乘客存活機率高，且坐在走道位置的人比坐在中間、靠窗座位的人更能夠安全撤離，因為需要經過的人較少，「關鍵在於，航空事故之中，每一秒都很重要，每一秒都可以決定生死」。

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只不過把機位選在靠近出口5排以內就能高枕無憂嗎？埃德蓋利亞並不這麼認為，「你必須知道需要做些什麼來提高生還機率」，即便是經常搭機者，也有必要聽取空服員在飛機起飛之前的簡報說明、瞭解安全帶操作，以及研究座位上的安全疏散指示，「坐在安全出口附近更要仔細研究如何操作緊急出口」。

埃德蓋利亞也表示，搭機時要數清楚座位與緊急出口之間的排數，包括前後兩側的緊急出口，以便能在機艙充滿煙霧的狀態之下，仍能透過摸索抵達最近的出口，且若是最近的出口被堵住，還可以有備案。

另外，在飛機抵達巡航高度之前、飛機開始下降時穿著鞋子，座位也盡量與家人排在一起，因為在緊急狀況發生的時候，會下意識地試著尋找對方，如此一來便會減慢撤離速度。