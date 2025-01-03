　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

空難179死全國哀悼！濟航關企「嗨辦尾牙抽獎」　畫面流出被炎上

▲▼濟州航空。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 濟州航空空難造成179人死亡，圖非當事客機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216班機空難奪走179條性命，政府宣布全國哀悼7天至1月4日為止，期間許多娛樂活動紛紛取消，濟航母公司愛敬集團旗下另一間子公司卻傳出日前在飯店舉行尾牙摸彩活動，現場畫面流出後引發批評聲浪。

根據《韓聯社》，據愛敬集團控股公司AK Holdings等透露，就在去年12月29日空難發生2天後的31日下午，位於京畿道水原市八達區的4星級飯店「水原諾富特大使酒店」（Novotel Ambassador Suwon Hotel）約有30至40名員工，在2樓宴會廳舉行年末活動。

諾富特飯店由愛敬集團子公司之一的AK Plaza委託法國雅高酒店集團（Accor）經營，實際上由AK Plaza所有，與同樣是愛敬集團子公司的濟州航空屬於關係企業。

然而，這場年末活動卻在濟航空難國家哀悼期間舉行，以每3個月一次的季度會議形式，流程包括介紹新進員工、獎勵優秀員工、壽星慶祝活動、摸彩及切蛋糕等，外流的畫面可見總經理親自主持抽獎，搖著抽獎箱時台下員工相當興奮，隨著獎項愈來愈大，歡呼聲也隨之高昂。

活動最後總經理提及空難事故，「雖然因為目前局勢和濟州航空等部分對大家感到抱歉，還是決定給予績效獎金」，令全場員工歡欣鼓舞，紛紛鼓掌歡呼。

愛敬集團一名員工對此質疑，包括濟航在內的旗下所有公司正悲痛哀悼之際，諾富特卻舉行抽獎活動，「這像話嗎？」據傳就連參加活動的員工內部也出現不安聲浪，私下討論「我們可以這樣嗎？」

AK Holdings證實舉行這場活動，但說明飯店業慣例是在年末將住宿券等分發給員工，因無法人人有獎才選擇抽獎形式。該公司解釋，空難過後愛敬集團已下達指示取消所有活動，但飯店人事、教育與行政業務皆委外負責，未能善加控管，對此承認有疏失，並承諾加強教育全體員工。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／新北民宅氣爆！社區前主委「無生命跡象」
6月已訂8月出國！陳佩琪爆北檢說「妳可去」　質疑：去了不就變
沒有水泥牆「仍無法避免墜毀」！資深機長分析：緩衝空間幾乎為零
快訊／柯文哲遭羈押　陳佩琪批司法暗箭不斷：不想保持沉默了..
快訊／新北住宅火警！　男昏迷搶救中
快訊／台中翻覆車禍　駕駛受困命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

8歲男童迷失野林　被40獅子「包圍」！求生能力強大獨活5天獲救

空難179死全國哀悼！濟航關企「嗨辦尾牙抽獎」　畫面流出被炎上

韓檢方公布戒嚴錄音檔　揭尹錫悅命軍方拖出國會議員

尹錫悅支持者群聚示威「揮美韓國旗」　盼川普救救尹錫悅

芭達雅海灘「男女交疊」鹹濕激戰！　活春宮近距離畫面外流

快訊／南韓8F商辦「惡火吞噬」恐怖畫面曝！　民眾驚慌逃竄

韓憲法法院：尹錫悅彈劾案14日進行首次正式辯論

南韓看守所「中午爽喝解酒湯」！一日三餐菜色曝　網批：吃太好

快訊／南韓8F建築大火「傳多人受困」！　濃煙竄天畫面曝

又是起落架問題！　釜山航空112人客機「降落一半拉升」重飛

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

【愛撒嬌的哈士奇】聽到清潔婆婆來吵著出門　二哈飛機耳+翻肚狂討摸

【兩台轎車國道上互逼】連續變換車道讓後車疑不滿！兩台車蛇行狂飆

【我的滷味～400塊TAT】慘成在地美食...他捨不得浪費開吃嚇壞朋友XD

涉貪案高院停審釋憲！ #高虹安 「高度肯定」：盡快還我清白

小S跨年曬全家福照片 和Makiyo開唱〈恭喜恭喜〉

8歲男童迷失野林　被40獅子「包圍」！求生能力強大獨活5天獲救

空難179死全國哀悼！濟航關企「嗨辦尾牙抽獎」　畫面流出被炎上

韓檢方公布戒嚴錄音檔　揭尹錫悅命軍方拖出國會議員

尹錫悅支持者群聚示威「揮美韓國旗」　盼川普救救尹錫悅

芭達雅海灘「男女交疊」鹹濕激戰！　活春宮近距離畫面外流

快訊／南韓8F商辦「惡火吞噬」恐怖畫面曝！　民眾驚慌逃竄

韓憲法法院：尹錫悅彈劾案14日進行首次正式辯論

南韓看守所「中午爽喝解酒湯」！一日三餐菜色曝　網批：吃太好

快訊／南韓8F建築大火「傳多人受困」！　濃煙竄天畫面曝

又是起落架問題！　釜山航空112人客機「降落一半拉升」重飛

一有尿就去上錯了！醫曝「最佳排尿時機」：膀胱更健康

快訊／鶯歌民宅瓦斯氣爆！社區前主委「無生命跡象」送醫搶救

慧洋自結2024全年每股獲利8.12元　今年兩艘船舶提前加入添業績

女友LINE頭貼變成陌生女！險釀家庭危機　官方曝原因

柯文哲又遭羈押　白委喊話：小草會變成「鋼鐵小草」

張信哲新年宣布好事！這消息讓他「哭笑不得」霸氣：送100紅包

遭黃捷質疑持中國身分證　陳玉珍對賭：若有我退政壇，若沒妳下台

謝金燕罕見缺席跨年！　她曝當晚行蹤：說出來你羨慕死……

6月已訂8月出國！陳佩琪爆北檢說「妳可以去」　質疑：去了不就變潛逃？

「砸穿28樓外牆」裝防盜門通往隔壁棟　陸屋主：方便火災逃生

來不及卸妝扮安娜貝爾看診　男童眼神哀怨...醫生也笑翻

國際熱門新聞

奪命水泥牆被土蓋住！機長驚：不知裡面是牆

動物管理員耍帥自拍「1人馴3獅」　遭活活咬死慘叫聲全錄下

即／在官邸對峙的不是軍隊！尹錫悅特殊部隊背景曝

濟航黑盒子錄音還原成功！FDR於1／6送美分析

馬斯克讚台灣「蘊藏大量科技人才」　對台態度轉變

不捨夭折孩　虎鯨媽揹屍心碎1幕重演

跨年完吃魚大餐　全家9人中毒2死亡

公搜處在官邸與軍方對峙　尹錫悅律師說話了

即／南韓8F建築大火「傳多人受困」

即／僵持逾5小時　公搜處暫停逮捕尹錫悅

快訊／南韓總統尹錫悅逮捕令執行　公調處今晨出發

即／突破軍隊防線　尹錫悅官邸警衛拒配合

快訊／南韓公搜處「進入尹錫悅官邸」

即／尹錫悅官邸大門開了！　律師團現身

更多熱門

相關新聞

濟州航空空難179死太多疑點

濟州航空空難179死太多疑點

南韓濟州航空空難震驚全世界，飛機被記錄下起落架未放、平穩機腹著地、衝出跑道撞牆爆炸的恐怖過程，釀179人慘死，大家都想知道倒底發生了什麼事？有20年飛行經驗的前機師、台北市議員張志豪，到《豈有此呂》分析，他看到了那些不尋常！

韓演藝圈送暖空難遺屬！J-Hope捐245萬　張聖圭頂高燒親致意

韓演藝圈送暖空難遺屬！J-Hope捐245萬　張聖圭頂高燒親致意

濟航減少國內國際執飛量　時間點曝光

濟航減少國內國際執飛量　時間點曝光

即／濟州航空失事客機「殘骸起火」！

即／濟州航空失事客機「殘骸起火」！

2024年航空死亡數「2018以來最慘重」

2024年航空死亡數「2018以來最慘重」

關鍵字：

空難愛敬集團年末活動批評風波

讀者迴響

熱門新聞

柯文哲認了！妙天「箱子裝1000萬」給橘子拖走

女神變工業絞肉機！　他揭「女友戰力」只有性愛沒互動

快訊／李玉璽脫單！認愛「張兆志前妻」許允樂　公司證實：給予祝福

消失14年！賽車皇后相馬茜露臉了　李玖哲依偎放閃

館長喊不會號召「我不是民眾黨的」遭嗆切割

「張君雅小妹妹」跨年夜答應求婚！甜曬無名指婚戒

獨／「全台最大黃牛」轉戰主辦

趙露思遭爆「前男友只會傷害她」：刮她骨頭啃食她

網路揪團登山！女山友遭同伴放生

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

濟州航空「機師與塔台最後互動」曝光

陳智菡「LINE紀錄」變關鍵！　柯文哲還押3個月

奪命水泥牆被土蓋住！機長驚：不知裡面是牆

恐影響生育！專家警告「這動作」千萬別做

鳳梨酥產地標「中國台灣」！微熱山丘4點聲明

更多

最夯影音

更多

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

歌迷選去義大跨年...羅志祥記仇：很COW北

【回娘家只須走三步？！】新娘嫁到隔壁而已卻哭成這樣XD

【泰格與雪兒】愛康

四叉貓羈押庭旁聽「手機叮咚」　被請出法庭：好羞恥喔

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面