空難179死全國哀悼！濟航關企「嗨辦尾牙抽獎」　畫面流出被炎上

▲ 濟州航空空難造成179人死亡，圖非當事客機。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／編譯

南韓濟州航空7C2216班機空難奪走179條性命，政府宣布全國哀悼7天至1月4日為止，期間許多娛樂活動紛紛取消，濟航母公司愛敬集團旗下另一間子公司卻傳出日前在飯店舉行尾牙摸彩活動，現場畫面流出後引發批評聲浪。

根據《韓聯社》，據愛敬集團控股公司AK Holdings等透露，就在去年12月29日空難發生2天後的31日下午，位於京畿道水原市八達區的4星級飯店「水原諾富特大使酒店」（Novotel Ambassador Suwon Hotel）約有30至40名員工，在2樓宴會廳舉行年末活動。

諾富特飯店由愛敬集團子公司之一的AK Plaza委託法國雅高酒店集團（Accor）經營，實際上由AK Plaza所有，與同樣是愛敬集團子公司的濟州航空屬於關係企業。

제주항공 참사 이틀뒤 '경품뽑기' 행사 벌인 애경 계열사 '빈축'https://t.co/mR26n71XjL — 연합뉴스 (@yonhaptweet) January 3, 2025

然而，這場年末活動卻在濟航空難國家哀悼期間舉行，以每3個月一次的季度會議形式，流程包括介紹新進員工、獎勵優秀員工、壽星慶祝活動、摸彩及切蛋糕等，外流的畫面可見總經理親自主持抽獎，搖著抽獎箱時台下員工相當興奮，隨著獎項愈來愈大，歡呼聲也隨之高昂。

活動最後總經理提及空難事故，「雖然因為目前局勢和濟州航空等部分對大家感到抱歉，還是決定給予績效獎金」，令全場員工歡欣鼓舞，紛紛鼓掌歡呼。

愛敬集團一名員工對此質疑，包括濟航在內的旗下所有公司正悲痛哀悼之際，諾富特卻舉行抽獎活動，「這像話嗎？」據傳就連參加活動的員工內部也出現不安聲浪，私下討論「我們可以這樣嗎？」

AK Holdings證實舉行這場活動，但說明飯店業慣例是在年末將住宿券等分發給員工，因無法人人有獎才選擇抽獎形式。該公司解釋，空難過後愛敬集團已下達指示取消所有活動，但飯店人事、教育與行政業務皆委外負責，未能善加控管，對此承認有疏失，並承諾加強教育全體員工。