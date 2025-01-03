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沒有水泥牆「仍無法避免墜毀」！資深機長分析：緩衝空間幾乎為零

▲▼濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

▲濟州航空迫降務安機場時衝出跑道，撞上尾端的混凝土牆後爆炸。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

南韓濟州航空（Jeju Air）2216航班於2024年12月29日在務安國際機場發生空難，機上179人罹難，僅2名空服員生還。近日，航空YouTuber「瘋狂詹姆士」在新影片中強調，即使當天不存在撞擊的水泥基柱，悲劇依然無法避免。

根據詹姆士公開的「機師與塔台最後互動紀錄」，當天早上8點59分，2216航班因鳥擊導致雙發失效並宣告「Mayday」。飛機嘗試在務安機場跑道迫降，但因為沒有起落架，速度過快，最終於9點03分衝出跑道撞上ILS（儀器降落系統）的水泥基柱。

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詹姆士在影片中表示：「很多人將事故歸咎於水泥基柱，認為是這堵牆害死了所有人。但事實上，即使這堵牆不存在，飛機依然需要超過10137英尺的跑道距離才能完全剎停，而務安機場的跑道長度只有9184英尺，根本不可能成功降落。」他進一步解析，當時飛機進場速度過快，失去襟翼與起落架，使得可操作的緩衝空間幾乎為零。

詹姆士援引波音737-800快速檢查表，詳細計算了飛機在當天狀況下所需的剎車距離。他指出，在「全襟翼未展開」與「雙發失效」的非正常形態下，飛機無論如何都無法在跑道內停住。即使衝出跑道，也可能先撞上周邊馬路或直接墜入海中。

詹姆士強調，「沒有水泥牆，飛機仍舊無法避免墜毀，這是數據計算出的不可改變的結果」。

詹姆士強調，將事故歸因於單一設施如水泥牆，是一種錯誤的情緒化解讀。他呼籲公眾聚焦於飛行安全的核心問題，例如鳥擊後的應變機制、飛機性能限制與機場設計的配套方案，以防範類似悲劇再次發生。

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