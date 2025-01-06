大仁科技大學「音樂與生活」 引導學生挑戰自我

▲大仁科技大學舉辦《音樂與生活》通識課程成果分享 。（圖／大仁科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣大仁科技大學於2025年開春之際，舉辦《音樂與生活》通識課程成果分享，讓來自各系選修課程的孩子們，表演《你是我的陽光》及《卡布里島》等合奏樂曲，同時分享學習心得與展示學生心情卡片。

該課程透過多元的音樂體驗活動，引導學生挑戰自我、互相協助、傾聽他人及勇敢表達，享受音樂在生活中帶給人們的撫慰、紓壓與樂趣。讓出席的師長們看到同學們的學習熱忱、跨系學習、共同成長，團隊合作完成成果分享，欣慰與感動之餘也紛紛獻上對孩子們的新年祝福。

多位同學們也在分享會中大方的表達自己的學習感受。護理系的張俞珊同學說，「這學期下來，我覺得這堂課很有趣，同時也充滿挑戰性。像初期上課的拍打節奏，從簡單單一動作，隨著我們逐漸上手後，老師會慢慢加入更多的動作，在難度提升的同時，我覺得自己能一邊訓練手部協調力，一邊培養自己的節奏感，也從課堂中逐漸認識到同學，而不是被迫性強制社交」。

餐旅系黃羿銘同學表示，「在這堂課上面我學到了很多關於音樂的知識，及如何去認識音階及樂譜，照著樂譜敲擊樂器去完成一首曲子，在這個過程中發現自己慢慢地對音樂感興趣。環安系蘇聖智同學說：這堂課讓我學到如何辨識不同的音樂元素，像是旋律、節奏，讓我對每首歌曲的構成有了更清楚的認識」。課程中我也有機會參與實際演奏，雖然有些緊張，但能夠親身體驗音樂的力量，真的很有成就感。

聽到同學們如此熱烈的學習分享，留學奧地利的任課教師游苑平感動的說，「通識課程一向被視為不受重視的「營養學分」，沒想到這堂課跟同學們相處下來，發現他們學得很認真很專注，許多同學們也愛上音樂，激發了學習音樂的熱情，這對一個老師來說其實是最大的滿足」。

與會的人文暨資訊學院前任院長賢伉儷－薛梨真教授及台電核三廠南部展示館前任館長朱潤康博士，也給與同學們勉勵，祝福他們持續保持這份學習的熱忱，讓音樂成為生活的一部份，創造自己未來豐富多彩的人生。