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全國高中自主學習論壇暨分享會　台南綻放亮眼成果

▲「113學年度教育部高中優質化輔助方案及前導學校自主學習論壇暨分享會」，在大台南會展中心登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「113學年度教育部高中優質化輔助方案及前導學校自主學習論壇暨分享會」，在大台南會展中心登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市課程研發與自主學習量能獲得教育部肯定，指定辦理全國高中自主學習論壇！來自全國共計90餘所高中800多名師生，23日於大台南會展中心，舉行「113學年度教育部高中優質化輔助方案及前導學校自主學習論壇暨分享會」。

▲「113學年度教育部高中優質化輔助方案及前導學校自主學習論壇暨分享會」，在大台南會展中心登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動以「自主學習跨界對話：重組到重構終身學習DNA」為主題，透過現場實際交流與論壇跨國對話，共同訂定自主學習新座標，呼應新課綱「終身學習」核心價值。本次活動台南市共計12所高中參與成果發表，件數不僅為全國最多，成果內容亦最多元豐富，教育軟實力完美綻放。

黃偉哲市長表示，「教育創新」在台南市早已是教學日常，更是許多教育人員的DNA，正因持續創新突破與不斷修正，台南市方能在諸多教育政策上引領全國，深耕城市競爭力。其中，能否培養學生自主學習能力至關重要，更是未來能否持續領先的關鍵指標，透過這次活動，台南市更為堅信做為教育創新領航平台的使命與責任。誠摯歡迎全國各縣市的頂尖高中師生來台南交流切磋，教育局團隊傾全力提供場地、資源與後勤支持，務求讓與會者自在交流經驗、熱情激發創意。

▲「113學年度教育部高中優質化輔助方案及前導學校自主學習論壇暨分享會」，在大台南會展中心登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局鄭新輝局長表示，台南市以其豐富的教育資源與創新教學模式，為高中落實自主學習課程提供的養分。過去四年持續在全市國中小推動PBL(專題式學習課程)，讓學生在學習中培養問題解決能力、團隊合作精神，以及實踐成果的發表技巧，目前已是全國PBL課程密度最高的城市，亦於2023年獲得首屆「自主學習節-適性教學績優縣市」殊榮。而國中小學生帶著自主發現問題、聚焦問題、提出解方的公民素養，升上高中後更能確立自主學習的目標與策略。由此次論壇南市有多達12所高中積極參與分享可為明證，更突顯出台南市在自主學習課程的設計與實施上的領先地位。

▲「113學年度教育部高中優質化輔助方案及前導學校自主學習論壇暨分享會」，在大台南會展中心登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局補充說明，本次活動匯集全國90餘所高中參與，展示領域涵蓋科學研究、藝術創作、數位媒體應用及社會實踐等多元範疇。學生以現場解說結合易拉展呈現，不僅對其他學校達到成果分享，更是一次珍貴的跨校際、跨區域學習經驗激盪，藉此點燃學生的學習熱情並拓展學習廣度與深度。此外，國際視野亦是本次論壇的一大亮點。來自愛沙尼亞Tallinna XXI Kool的學生代表，與國內學生共同探討自主學習的策略與挑戰，分享不同文化背景下的教育經驗。跨文化的交流與思想激盪，使學生更深刻地理解自主學習的全球意義，進一步拓展未來學習格局。

▲「113學年度教育部高中優質化輔助方案及前導學校自主學習論壇暨分享會」，在大台南會展中心登場。（圖／記者林東良翻攝，下同）
教育局表示，做為協辦城市，台南市12所學校精彩呈現科學創新、藝術表現及社會實踐等多元領域的自主學習成果，無論是在創意深度還是執行細節，在在展現本市在108課綱落實的精準落實，更期盼透過專家提點與校際交流，不僅深化學習，厚植學習競爭力，更能樹立教學新典範。

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