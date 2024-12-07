奇美醫院「生活型態國際論壇」　分享成功實踐經驗報您知

▲奇美醫院7日舉辦「生活型態國際論壇」，邀請來自美國UCLA的3位專家、新加坡的知名醫師以及奇美醫院主任蔡孟修，共同探討全球各地在糖尿病預防與管理方面的最新進展與實踐經驗。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著全球糖尿病人不斷上升，生活型態已成為預防及管理糖尿病的關鍵方法之一，奇美醫院7日舉辦「生活型態國際論壇」，邀請來自美國UCLA的三位專家、新加坡的知名醫師以及奇美醫院健康管理中心兼預防醫學科兼健康檢查中心主任蔡孟修，共同探討全球各地在糖尿病預防與管理方面的最新進展與實踐經驗。

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此次論壇聚焦糖尿病預防與生活型態醫學方面的寶貴經驗與見解。首先，來自美國UCLA的3位專家為我們帶來一系列關於美國UCLA糖尿病預防做法的演講。UCLA在糖尿病預防方面有著豐富的研究和實踐經驗，他們分享透過生活型態改變來有效預防糖尿病的發生，並介紹UCLA在這方面的最新研究成果和臨床應用。這些內容也為我們提供寶貴的參考，幫助我們更好地理解和應用生活型態醫學於糖尿病的預防。

接著，新加坡的知名醫師以「War on Diabetes」為題，介紹新加坡在糖尿病預防方面的策略和成就。新加坡政府在糖尿病預防方面投入了大量資源，並採取了一系列創新的措施來應對這一公共健康挑戰。演講涵蓋新加坡如何通過政策、社區活動和醫療服務來推動糖尿病預防，並分享他們在這方面的成功經驗和挑戰。

奇美醫院健康管理中心兼預防醫學科兼健康檢查中心主任蔡孟修，以「奇美醫院如何執行生活型態門診」為題，介紹奇美醫院在生活型態醫學方面的實踐經驗，說明如何透過設立專門的生活型態門診，為病人提供個性化的生活型態改變建議，並結合飲食、運動、心理健康等多方面的介入措施，幫助病人預防和管理糖尿病。這些實踐經驗可為其他的醫療機構提供有效參考，更能促進生活型態醫學在臨床中的應用。

奇美醫院內分泌新陳代謝科主任洪晧彰表示，此次「生活型態國際論壇」不僅是一個學術交流的平台，更是一個促進國際合作、共同應對糖尿病挑戰的重要契機。希望藉由此次論壇，能夠加強各國在糖尿病預防與管理方面的交流與合作，推動生活型態醫學的發展，最終改善病人的健康狀況。相信通過此次論壇的交流與分享，能夠在臨床實踐帶來新的啟發和動力，進而提升糖尿病預防與管理方面的能力和水平，讓我們共同為推動生活型態醫學的發展，改善糖尿病病人的生活質量而努力。