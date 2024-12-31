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黃偉哲南大分享城市治理挑戰與因應　 盼帶市民往更好目標邁進

▲台南市長黃偉哲受邀參加台南大學啟明苑演講廳的博雅教育講座，專題分享「城市治理的挑戰與因應」吸引師生烈迴響，校長陳惠萍也到場聆聽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲受邀參加台南大學啟明苑演講廳的博雅教育講座，專題分享「城市治理的挑戰與因應」吸引師生烈迴響，校長陳惠萍也到場聆聽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

 記者林東良／台南報導


今年適逢台南400，也是市長黃偉哲就職六週年，31日黃偉哲特地參加台南大學啟明苑演講廳的博雅教育講座，分享「城市治理的挑戰與因應」，針對民眾較關切的財稅、流浪犬、交通、光電等議題，以及如何應對城市發展中的挑戰提出看法，現場師生熱烈迴響，校長陳惠萍也到場聆聽。

▲台南市長黃偉哲受邀參加台南大學啟明苑演講廳的博雅教育講座，專題分享「城市治理的挑戰與因應」吸引師生烈迴響，校長陳惠萍也到場聆聽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，自己就任後致力靈活運用有限的預算，在交通、治水、動保政策及社會住宅、鐵路地下化及特色公園等建設上交出成績。他表示在城市治理上常會遇到許多立場不同的聲音，市府努力去溝通、減少紛爭，期盼未來帶領市民往更好的目標邁進。

黃偉哲市長也提及，今天是台南400也是2024年的最後一日，市府用心舉辦跨年演唱會，此次市府約花費1500萬舉辦6場的親子活動及演唱會活動，使用最少經費為整體耶誕跨年活動創造最高的價值，感謝市民朋友給予支持，每年活動皆獲得熱烈迴響。

此外，就職六週年市政會議選擇在麻豆的「曾文市政願景園區」召開具有兩大意義，第一兌現對大曾文區願景的承諾，展現市府在區域均衡發展的決心；第二是做為活化、轉型大學退場後的校舍，相當具指標性的創舉，同時節省新建廳舍的鉅額公帑，過程中需與校方、教育部、台糖及各局處多方協調，尋求共識。

黃哲市長演講內容也提及流浪犬議題，農業部調查全國遊蕩犬，數量逐年有下降，但對各縣市仍是非常棘手的問題，包括流浪犬在外追逐人車導致受傷、造成環境衛生問題、或是傷害其他(野生)動物的情況等，目前全台採取「零安樂」政策後，動保處捕抓浪犬結紮剪耳回置，比不上沒公德心的民眾棄置犬隻繁衍速度，加上部分人士餵養，讓來不及結紮的犬貓繼續生，追車、咬人的狀況無法改善。因此，市府蓋仁德毛孩森活村、學甲多功能教育園區，優先收容當地浪犬、降低衝突，推廣「府城傳家警衛犬」，訓練狗狗成為適合畜牧場、魚塭、果園農場、工廠等各行業工作犬。

▲台南市長黃偉哲受邀參加台南大學啟明苑演講廳的博雅教育講座，專題分享「城市治理的挑戰與因應」吸引師生烈迴響，校長陳惠萍也到場聆聽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南的科技業發展在近年來持續成長，成為科技產業重要基地之一，台南擁有科技園區及眾多的科技企業，吸引大量的投資和人才，科技產業持續擴展，包含5G、人工智能、綠能等多方領域，吸引更多科技創新人才，未來持續推動升級發展及整體經濟。

在交通方面，台南市導入新科技路聯網、AI影像辨識、智慧號誌，即時依車流調控紅綠燈時間、在尖峰時刻保持綠燈連鎖、提供舊城區、交流道、運輸走廊的動態路網提供駕駛不同路線行車時間，以改善舊市區道路窄，通往交流道的連外道路車多。而智慧路邊停車計費系統連續兩期獲得「財政部民間參與公共建設金擘獎」政府團隊優等獎「優等獎」及「創新獎」，路邊停車無紙化、可刷、一卡通、悠遊卡、第三方支付、 四大超商代收、電信業者及金融業者代收便利。

▲台南市長黃偉哲受邀參加台南大學啟明苑演講廳的博雅教育講座，專題分享「城市治理的挑戰與因應」吸引師生烈迴響，校長陳惠萍也到場聆聽。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外，台南目前興建13座立體停車場，其他陸續進行中，未來全數將提供3859席汽車、2235席機車。為因應偏鄉公共運輸量能不足，提供小黃公車42條路線、27個行政區。另外也整合大台南的公車路網，市區公車離峰用九人小巴，等車時間變短更省時，並引進智慧等車系統。

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