入冬最強冷空氣來了　「非常濕冷」恐剩6℃

▲周四起水氣增加。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，最新各國模式皆模擬，未來一周冷空氣一波接一波，將是入冬以來強度最強，且盤據時間最長的一大波，部分平地清晨最低氣溫約可降至6度左右；周四至周日清晨影響最劇，北、東明顯降雨，整天非常濕冷。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二各地晴朗穩定，北台涼、中南舒適，早晚冷，冷空氣及夜間輻射冷卻加成，符合大陸冷氣團（12度<台北測站≦14度）的機率高，部分平地清晨最低氣溫將降至10度以下。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，最新各國模式模擬，周三西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨的機率，冷空氣微幅減弱，早晚氣溫仍偏低；周四至周日清晨影響最劇，冷空氣再增強，氣溫再降，北、東明顯降雨，整天非常濕冷，3000公尺以上高山降雪機率高，2000公尺以上亦有機率。

吳德榮分析，歐洲模式顯示，再增強的冷空氣，以達強烈大陸冷氣團（10度<台北測站≦12度）的機率為最高，部分平地清晨最低氣溫約可降至6度左右；周日白天起至下周二各地轉晴朗穩定，冷空氣漸減弱，白天氣溫逐日回升，但因夜間輻射冷卻，清晨氣溫仍很低。



吳德榮表示，最新各國模式皆模擬，未來一周冷空氣一波接一波，乾冷轉濕冷再轉乾，將是入冬以來強度最強，且盤據時間最長的一大波，尤其部分平地頻繁出現10度以下低溫，民眾應注意保暖以保健康，農漁養殖業也要注意氣象署的低溫特報；各國模式仍會持續微調，應密切觀察最新資料。