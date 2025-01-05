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首任氣象署長1／15要退休了　去年任內「颱風警報發布必登陸」

▲▼氣象署長程家平。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象署長程家平。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

氣象署改制後首任署長程家平1月15日即將退休，創下了去年任內「颱風警報一發布就會登陸」紀錄，一輩子都在跟天打交道的程家平，卸任後對氣象的使命並未畫下句點，程家平說，他是宅男型的，退休後不會在網路上發文談氣象，但將投入國家研究機構持續為氣象領域努力。至於下任署長人選，2名副署長呼聲高。

中央氣象局2023年9月改制為氣象署，當時氣象局代理局長程家平接任首任氣象署長一職，與「任內3年無颱風登陸」的前任氣象局長鄭明典命運大不同，程家平宛如有「颱風體質」，2023年一上任不但有4個侵台颱風，更終結了台灣連續4年沒有颱風中心登陸紀錄，2024年任內更寫下「颱風警報一發布就登陸」的獨特紀錄。

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程家平任內面臨許多挑戰，去年4月3日不但遇上花蓮芮氏規模7.2大地震外，更面臨颱風警報一發布就登陸的巨大考驗，包括凱米、山陀兒、康芮颱風外，天兔颱風即便登陸前減弱為熱帶氣旋，也以熱帶氣旋之姿登陸台灣。

▲▼氣象署長程家平。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象署長程家平(左)、前氣象局長鄭明典(右)。（資料圖／記者李姿慧攝）

回顧去年挑戰，程家平說，去年有3個颱風很大且各有特色，包括凱米颱風在外海轉了一圈圈花了13小時，最後在北部登陸後，卻造成南部大雨；山陀兒颱風在高雄外海休息24小時後才進來，在高雄登陸、北部卻也發生大雨；康芮颱風經過蘭嶼站附近造成很多傷害，因直接在花蓮附近登陸，也帶來強勁的風力。

極端氣候下的預報面臨外界質疑不準確挑戰，程家平淡然表示，他並不覺得委屈，「預報是一個非常嚴謹的科學程序，面對極端氣候，不確定性的掌握、呈現和溝通至關重要，要讓民眾和防災單位知道有其不確定性，預先做好最壞的準備。」

程家平坦言，氣象署面對颱風和地震，靠的是專業團隊的運作，但真正的挑戰來自「開創」。他直言：「過去國家對氣象產業的生態體系、制度與人才推動有限，這是需要長時間才能完成的事，並非一、二年內可完成，至少要三到五年，氣象署已擬定氣象產業政策並依此推動政策，盼未來見到成效。」

▲▼氣象署長程家平。（圖／記者李姿慧攝）

▲氣象署長程家平1月15日退休。（資料圖／記者李姿慧攝）

讓台灣的氣象服務不僅僅停留在預警，擴展至更全面的產業應用，是程家平任內重要的任務和里程碑，程家平說，他任內有兩個新任務，一個是推動氣候服務，另一個是促進產業發展，這兩件事一體兩面，氣候服務可讓氣象資訊被理解和有效應用，否則預報得再準，無人會用也無人懂，不就浪費力氣白報了，讓這些資訊在科學所及精確預報下，能讓各領域有效運用。

程家平對氣象的熱愛和初衷也將在退休後延續，談及退休後的生活，程家平笑著說，自己是「宅男型」性格，退休後不會在網路上發文談氣象，但未來將繼續為國家氣象產業發展努力。他透露，未來可能國家研究機構扮演顧問的角色，為氣象領域持續努力。

至於未來可能的氣象署長接棒人選，程家平表示，「氣象署內的兩位副署長馮欽賜、呂國臣都非常優秀，且有不同特質，但最終人選需由交通部部長根據氣象業務特殊性做考量，且要由總統任命。」

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