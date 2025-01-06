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全台凍7天！　今越晚越冷轉雨時間曝

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

今越晚越冷，全台凍7天！中央氣象署表示，本周冷空氣影響時間長，這段期間中部以北及東北部低溫11~13度；周四、周五水氣移出，北部、東半部及中部山區、恆春半島有局部短暫雨。

氣象署指出，今天大陸冷氣團南下，下半天起北部、宜蘭氣溫下降，其他地區入夜後轉冷，低溫普遍在13到15度，北部及宜花地區白天高溫約18到20度，相較周日下降3到4度，中南部及台東21至25度；這波冷空氣較乾冷，各地大多為多雲到晴，僅花東及恆春半島有零星短暫雨。

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（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，周二至周日冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦偏冷，此波冷空氣前期偏乾、後期偏濕，周二、周三各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；周四、周五水氣移出，北部、東半部及中部山區、恆春半島有局部短暫雨；周六、周日降雨趨緩，雨區縮減至桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨。

氣象署提醒，本周冷空氣影響時間長，這段期間中部以北及東北部低溫11~13度，南部及花東約12~16度，周二、周三屬於乾冷的環境，可能出現輻射冷卻效應，局部近山區、河谷或空曠地區有機會到10度以下；高溫方面，北部及東北部14~19度，其他地區18~24度。

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