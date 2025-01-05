今轉雨！　明「強冷空氣」急凍7天

▲林得恩說，本周高山下雪機率高。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

今轉雨！氣象專家林得恩提醒，這波強冷空氣影響時間長達一周以上，請大家預先做好與「寒凍」天氣長期抗戰準備。

中央氣象署表示，今日在台灣北部海面會有低壓及鋒面形成，台灣附近水氣逐漸增多，各地除雲量增加外，降雨機率也會提高，北部有局部短暫雨，東半部及中南部山區也有零星短暫雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

氣象署指出，各地早晚偏涼，低溫普遍在14到17度，白天雲量增多，台南以北及宜蘭高溫19至21度，高屏及花東約23至25度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署預報，周一大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，天氣轉乾冷，東半部及恆春半島有零星短暫雨，北部為局部短暫雨後多雲，其他地區為多雲到晴。

氣象署說，周二至周六冷氣團影響，此波冷空氣前期偏乾、後期偏濕，周二、周三各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；周四至周六北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署表示，周一開始南下的冷空氣影響時間長，這段期間西半部及東北部低溫11~13度，東部及東南部低溫約15、16度；周二、周三屬於乾冷的環境，可能出現輻射冷卻效應，局部近山區或河谷有機會來到10度以下；高溫方面，北部及東北部16~18度，其他地區20~23度。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，本周受冷氣團南下影響，氣溫下降顯著，尤其是中部以北及宜花整天都冷，南部及台東日夜溫差增大。

林得恩表示，後期周四至周六氣溫將會下降到最低點，加上環境水氣增加，天氣型態也由原先的乾冷轉為濕冷，中部以北、東北部、東部3000公尺以上高山降雪機率大大增加。

林得恩提醒，這波強冷空氣影響時間長達一周以上，籲請大家預先做好與「寒凍」天氣長期抗戰的準備。