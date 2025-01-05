中山高西螺服務區年營收破5億　雲林優質農產展售迎年節商

▲「雲林好禮年節上場」展售活動，有來自古坑、北港、西螺鎮農會、烏雞郎、樂古農園、月光下友善農場、農聯福利中心等農漁團體展售外，謝淑亞副縣長更與金牌主廚陳宗佑共同示範創意年菜。（圖／記者王悉宇攝）

記者王悉宇／雲林報導

中山高西螺服務區南來北往遊客多，去年營收突破5億元，雲林縣政府今（4）日於其南站辦理農產推廣展售活動，由副縣長謝淑亞、縣府農業處長魏勝德、高速公路局中區養護工程分局長呂文玉、新東陽公司副總經理梁誌賢等人，一同推薦雲林在地年節必備好禮盼各地遊客認識雲林也幫助農民增加收益。

「雲林好禮年節上場」展售活動，有來自古坑鄉農會、北港鎮農會、西螺鎮農會、烏雞郎、樂古農園、月光下友善農場、農聯福利中心等農漁團體展售外，謝淑亞副縣長更與金牌主廚陳宗佑共同示範創意年菜，用口湖蒲燒鰻魚搭配當令時蔬簡單捲起，豐盛飽滿的「金蛇報喜」輕鬆上桌，討喜的茂谷柑及在地安心鹹豬肉切片做成「抱子吉如意甜筒」，就成為年節桌上的吸睛佳餚。

副縣長謝淑亞表示，雲林縣農產豐饒，從蔬菜、水果、漁產、畜禽產品應有盡有，生鮮產品品質掛保證，加工產品更是多元豐富，縣府也持續輔導農民打造精緻伴手禮，更有雲林良品在地品牌認證為消費者把關，目前雲林良品已突破千件產品，未來也會持續推廣更多的雲林優質農產品。

新東陽公司副總經理梁誌賢說，西螺服務區南北站去年營收超過5億元，成為國道一號服務區第一名，雲林農產品選擇多元，用路人在服務區就能輕鬆一次採購，尤其年節將近，也可滿足消費者年節伴手禮採購需求。雲林縣政府明日亦有展售活動，有豐富雲饗學堂體驗活動，如滴雞精試飲、咖啡、黑金剛花生、蒲燒鰻試吃、小麥茶試飲、茂谷柑、西螺米壽司等免費試吃。

▲「雲林好禮年節上場」展售活動，討喜的茂谷柑及在地安心鹹豬肉切片做成「抱子吉如意甜筒」，就成為年節桌上的吸睛佳餚。（圖／記者王悉宇攝）