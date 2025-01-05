　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林去年近400人遭詐不報案、拒警方協助！警籲提升自我防範意識

▲為強化民眾防詐意識，雲林縣警察局今日與慈濟雲林聯絡處攜手合作舉辦「打詐儀錶板記者會」，結合「2024歲末祝福雲林社區感恩會」宣導活動。（圖／記者王悉宇攝）

▲為強化民眾防詐意識，雲林縣警察局今日與慈濟雲林聯絡處攜手合作舉辦「打詐儀錶板記者會」，結合「2024歲末祝福雲林社區感恩會」宣導活動。（圖／記者王悉宇攝）

記者王悉宇／雲林報導

隨著年節將近，雲林縣警局加強防詐宣導，昨（4）日前往慈濟雲林聯絡處參與歲末祝福活動，現場數百人齊聚一堂，共同關注防詐議題。警方公布一起假投資詐騙真實個案，盼藉此機會提醒民眾提高識詐警覺心，避免落入詐騙陷阱。

縣警局長李建民指出，本月2日成功攔阻一起假投資詐騙案，該案嫌犯以宗教信仰博取被害人信任，並約在媽祖廟前進行交易，企圖詐騙110萬元。警方接獲通報後立即埋伏行動，不僅及時攔阻金錢交付，還逮捕一名車手。然而，被害人一度認為投資具有獲利，起初不願報案指認，突顯詐騙集團手法的欺騙性與迷惑性。

▲為強化民眾防詐意識，雲林縣警察局今日與慈濟雲林聯絡處攜手合作舉辦「打詐儀錶板記者會」，結合「2024歲末祝福雲林社區感恩會」宣導活動。（圖／記者王悉宇攝）

▲雲林縣警察局與慈濟雲林聯絡處攜手，結合「2024歲末祝福雲林社區感恩會」宣導活動。（圖／記者王悉宇攝）

李建民進一步強調，詐騙手法日新月異，尤其常利用宗教情感與信仰來取得被害人信任。加上每年春節後為詐騙案件高峰期，警方藉由此次活動宣導防詐資訊，期望提升民眾自我防範意識。慈濟發言人余天助也另提起詐騙集團近期冒充慈濟醫院藥劑師及警察，以受害人健保卡遭盜用為由，誘導受害人交出金融卡及密碼導致一名許姓男子因此損失超過20萬元。

根據警政署調查，雲林縣去年共有992名潛在詐騙被害人，然而其中僅608人選擇報案，另有140人明知遭詐卻不報案，甚至有244人拒絕警方協助。李建民表示，這些數據顯示仍有許多人對詐騙警覺性不足，甚至抱有僥倖心理。

雲林縣警局為此特與慈濟攜手合作，建立防詐聯繫窗口，希望未來在遇到拒絕警方協助的民眾時，能夠透過慈濟志工進行關懷與勸說，協助阻止持續匯款的行為，並呼籲民眾，遇到可疑投資或金錢交易時，務必提高警覺並立即向警方或165反詐騙專線求證，共同守護財產安全。

▲為強化民眾防詐意識，雲林縣警察局今日與慈濟雲林聯絡處攜手合作舉辦「打詐儀錶板記者會」，結合「2024歲末祝福雲林社區感恩會」宣導活動。（圖／記者王悉宇攝）

▲縣警局長李建民公布一起假投資詐騙真實個案，盼藉此機會提醒民眾提高識詐警覺心。（圖／記者王悉宇攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►雲林莿桐鄉農會發大財！年終獎金平均10.4個月　2人百萬入袋

►快訊／雲林阿嬤騎車疑闖紅燈！遭曳引車撞上「輾破頭顱」慘死

►紙風車《台灣幻想曲》北港好收國小熱鬧開演

►鮮乳政策喊卡！雲林續推鮮奶供應　3.1萬學童受惠

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
丁禹兮、虞書欣公開放閃！全場藝人看傻眼　王鶴棣台下冷臉被拍
逆轉！女山友「沒被丟包」　資深登山客：隊友仍犯6大錯誤
「租管林先生」突襲斷電！　控醫「後台很硬」
哈瑪斯最新人質影片！　以色列女兵「被擄15個月」露面
幕後／民眾黨曾想辦主席初選辯論　論及「誰敢跟國昌辯」作罷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女駕駛撿水瓶撞11汽機車落跑！家門前被攔查　爆胎了還在催油門

回家途中突想方便！南投女走到草叢滑倒　跌20米深邊坡受困

雲林去年近400人遭詐不報案、拒警方協助！警籲提升自我防範意識

25歲伴遊妹慘了！收7千陪玩吸到喪屍煙彈　恍神遭查緊抱小豬公

「租管林先生」突襲斷電！　控醫「後台很硬」

台北女勾保險同事尪「出遊上床」　被抓包竟控他下跪情勒

中華電信海底電纜被拖斷　肇事外籍貨輪抓到了

快訊／台南下營區鐵皮加蓋建物驚傳火警　火煙冒出幸無傷亡

屏東外海火燒船！外籍貨輪發「MAYDAY」訊號　1人嚴重燒燙傷送醫

跨年夜驚險！男突倒地失去心跳　休假海巡聽到呼救聲…搶命救回

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

長髮妹走斑馬線險被車撞　驚險閃退氣到上前理論

九頭身警花變「粉紅衛兵」　搶劫落網驚見傲人身材！

#朱立倫 聲援民眾黨1/11上街！ #柯建銘 ：藍白會變光棍黨

柯建銘預告大罷免潮來了　嗆雙罷：41區藍委全罷掉

宋仲基狂讚老婆「真的很可愛」　工作遲到遭她教訓：你算什麼？

女駕駛撿水瓶撞11汽機車落跑！家門前被攔查　爆胎了還在催油門

回家途中突想方便！南投女走到草叢滑倒　跌20米深邊坡受困

雲林去年近400人遭詐不報案、拒警方協助！警籲提升自我防範意識

25歲伴遊妹慘了！收7千陪玩吸到喪屍煙彈　恍神遭查緊抱小豬公

「租管林先生」突襲斷電！　控醫「後台很硬」

台北女勾保險同事尪「出遊上床」　被抓包竟控他下跪情勒

中華電信海底電纜被拖斷　肇事外籍貨輪抓到了

快訊／台南下營區鐵皮加蓋建物驚傳火警　火煙冒出幸無傷亡

屏東外海火燒船！外籍貨輪發「MAYDAY」訊號　1人嚴重燒燙傷送醫

跨年夜驚險！男突倒地失去心跳　休假海巡聽到呼救聲…搶命救回

川普超吸金「募款飆破66億新台幣」　美國企業金主砸錢狂挺

馬文君轟賴清德比Taiwan染指國軍　總統府還原真相：弟兄主動提議

七堵調車場出軌搶修「今恢復運轉」　台鐵：無人為疏失

2024年地震國家警報排行曝！花蓮狂收64次奪冠　6縣市整年沒響過

田中光派駐荷蘭代表　前國防院執行長陳明祺接任外交部政務次長

女駕駛撿水瓶撞11汽機車落跑！家門前被攔查　爆胎了還在催油門

G級寫真偶像橋本梨菜爆分手！男友是奧運柔道金牌…4歲差姐弟戀情斷

羅伯斯與栗山對談！揭「1棒翔平」秘辛 貝茲讓位內幕

公牛下季退休他的1號球衣　「飆風玫瑰」羅斯驚呼「哇」激動落淚

王永慶當年拋棄5%台積電　老謝：如今1.4兆市值超車台塑集團

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

社會熱門新聞

中華電信海底電纜被拖斷　抓到肇事貨輪

25歲伴遊妹慘了！收7千陪玩吸到喪屍煙彈

31歲工程師「偷走9980顆晶片變賣」　再闖台達電！下場慘了

和老闆拍婚紗上位！女助理嬌喊「吃你會濕」

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

九頭身警花變身劫匪　落網驚見超胸車頭燈

「租管林先生」突襲斷電！　控醫「後台很硬」

羈押庭法官問檢「怎麼辦啊」　旁聽席聽完笑了

柯文哲拜完隔天被羈押！新竹都城隍廟低調回應

台北女勾保險同事尪「出遊上床」　被抓包竟控他下跪情勒

屏東外海火燒船！外籍貨輪發MAYDAY求救

被猥褻4年半「幼幼班就開始」男童還幫獸父求情

金門死亡車禍！女騎士傷重搶救不治

即／公司尾牙辦「拚酒大賽」！　參賽員工隔天廁所暴斃

更多熱門

相關新聞

親子同樂採地瓜！台電雲林區處500員工踏進田園

親子同樂採地瓜！台電雲林區處500員工踏進田園

全台三分之一的農產品均來自雲林縣物產豐饒的土地，其中水林鄉的地瓜更是軟糯香甜，在正值地瓜盛產季節，台電雲林區處今（4）日號召500位員工與家眷千餘人踏上水林鄉農田，接近大自然抒解平日工作身心壓力，親自動手採收香甜地瓜，一併協助行銷當地農特產品並與家人共享田園樂趣，品味地瓜美味。

西螺服務區營收破5億　雲林優質農產展售迎年節商

西螺服務區營收破5億　雲林優質農產展售迎年節商

雲林57消防楷模榮耀綻放　縣長承諾提升安全保障

雲林57消防楷模榮耀綻放　縣長承諾提升安全保障

高中生版畫《急將降落柬埔寨》奪獎！「家人遭簡訊詐騙」激發靈感

高中生版畫《急將降落柬埔寨》奪獎！「家人遭簡訊詐騙」激發靈感

快訊／雲林嬤疑闖紅燈！遭曳引車輾破頭慘死

快訊／雲林嬤疑闖紅燈！遭曳引車輾破頭慘死

關鍵字：

防詐雲林宣導雲林縣警察局詐騙慈濟

讀者迴響

熱門新聞

苗博雅嘲諷黃國昌憔悴　網洗版要求道歉

狂嗑鮮蚵！20多歲男「一晚噴射30次」站不起來

謝忻清空IG宣布新身分！　「與網紅前輩成為一家人」

苗博雅道歉了！對至親仙逝「感同身受」

震撼彈！樂天總隊長籃籃不應援了 主持太忙含淚引退

冷到沒完沒了！　「非常濕冷」時間曝

得肺腺癌還負債百萬房租劉謙淒涼近況曝

生於光緒年間！福建123歲人瑞元旦過世

台灣最便宜的「7人座TOYOTA MPV」買不到了

嘲諷黃國昌憔悴「服喪嗎」　律師道歉了

中華電信海底電纜被拖斷　抓到肇事貨輪

今「小寒」4禁忌做1事恐衰　3生肖最旺

柯拜完城隍爺被押　他曝阿北僅祈求1事

今彩539頭獎4注中獎　獎落雙北、高雄

蘋果今年將推「5款iPhone」！　最便宜、史上最薄機型都上架

更多

最夯影音

更多

蕭煌奇「有我忙(盲)嗎」　地獄哏把Sandy嚇壞

【氣噗噗】陸男校園歌唱比賽得亞軍怒摔獎盃

【女生冬天在外上廁所超忙】圍巾長大衣加寬褲絕不落地超艱難

【用頭髮做出鹿頭】走在路上根本回頭率超高吧！

#柯建銘 預告大罷免潮來了！嗆雙罷：國民黨41區域立委全罷掉

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面