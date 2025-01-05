雲林去年近400人遭詐不報案、拒警方協助！警籲提升自我防範意識

▲為強化民眾防詐意識，雲林縣警察局今日與慈濟雲林聯絡處攜手合作舉辦「打詐儀錶板記者會」，結合「2024歲末祝福雲林社區感恩會」宣導活動。（圖／記者王悉宇攝）

記者王悉宇／雲林報導

隨著年節將近，雲林縣警局加強防詐宣導，昨（4）日前往慈濟雲林聯絡處參與歲末祝福活動，現場數百人齊聚一堂，共同關注防詐議題。警方公布一起假投資詐騙真實個案，盼藉此機會提醒民眾提高識詐警覺心，避免落入詐騙陷阱。

縣警局長李建民指出，本月2日成功攔阻一起假投資詐騙案，該案嫌犯以宗教信仰博取被害人信任，並約在媽祖廟前進行交易，企圖詐騙110萬元。警方接獲通報後立即埋伏行動，不僅及時攔阻金錢交付，還逮捕一名車手。然而，被害人一度認為投資具有獲利，起初不願報案指認，突顯詐騙集團手法的欺騙性與迷惑性。

▲雲林縣警察局與慈濟雲林聯絡處攜手，結合「2024歲末祝福雲林社區感恩會」宣導活動。（圖／記者王悉宇攝）

李建民進一步強調，詐騙手法日新月異，尤其常利用宗教情感與信仰來取得被害人信任。加上每年春節後為詐騙案件高峰期，警方藉由此次活動宣導防詐資訊，期望提升民眾自我防範意識。慈濟發言人余天助也另提起詐騙集團近期冒充慈濟醫院藥劑師及警察，以受害人健保卡遭盜用為由，誘導受害人交出金融卡及密碼導致一名許姓男子因此損失超過20萬元。

根據警政署調查，雲林縣去年共有992名潛在詐騙被害人，然而其中僅608人選擇報案，另有140人明知遭詐卻不報案，甚至有244人拒絕警方協助。李建民表示，這些數據顯示仍有許多人對詐騙警覺性不足，甚至抱有僥倖心理。

雲林縣警局為此特與慈濟攜手合作，建立防詐聯繫窗口，希望未來在遇到拒絕警方協助的民眾時，能夠透過慈濟志工進行關懷與勸說，協助阻止持續匯款的行為，並呼籲民眾，遇到可疑投資或金錢交易時，務必提高警覺並立即向警方或165反詐騙專線求證，共同守護財產安全。

▲縣警局長李建民公布一起假投資詐騙真實個案，盼藉此機會提醒民眾提高識詐警覺心。（圖／記者王悉宇攝）