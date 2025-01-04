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斥資2653萬元提升口湖觀光、交通環境　縣府為地方發展挹注新動能

▲雲林縣府籌措2653萬元經費，修繕更新口湖鄉「金湖萬善爺廟周邊環境」、「海口故事園區」，與雲131線道路鋪面。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣府籌措2653萬元經費，修繕更新口湖鄉「金湖萬善爺廟周邊環境」、「海口故事園區」，與雲131線道路鋪面。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

雲林縣府籌措2653萬元經費，修繕更新口湖鄉「金湖萬善爺廟周邊環境」、「海口故事園區」，與雲131線道路鋪面。縣長張麗善於工程說明會中指出，這3項工程能促進口湖鄉地方發展，提升民眾生活品質，創造更多旅客來口湖，感受傳統漁村美麗風情，與豐厚人文文化。

縣長張麗善表示，金湖萬善爺廟建於清咸豐年間，為悼念1845年金湖大水災罹難先民及表彰「戰水英雄」陳英雄，承載著深厚歷史文化意涵。因應台61口湖休息站遊客旅遊需求，口湖公所向縣府反應修繕或更新廟宇週邊環境及設施計畫，因公所財政短絀，縣府全額補助1250萬經費。

▲雲林縣府籌措2653萬元經費，修繕更新口湖鄉「金湖萬善爺廟周邊環境」、「海口故事園區」，與雲131線道路鋪面。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲林縣府籌措2653萬元經費，修繕更新「海口故事園區」。（圖／記者王悉宇翻攝）

張麗善指出，海口故事園區為雲西地區少數合法露營場地，緊鄰金湖生態池，擁有豐富生態與迷人夕陽景觀。但園區既有設施年久失修，多處雜草叢生、地勢較低排水不易，雨季泥濘影響遊客意願。縣府補助口湖公所1200萬元，配合口湖公所自籌500萬元，修繕園區並新增園區軟設體設備。

縣府城鄉發展處處長林長造說明，「金湖萬善爺廟周邊環境」、「海口故事園區」修繕維護計畫，導入SDG 11永續城鄉-提供安全和包容的綠色和公共空間」的核心價值，創造城鄉新風貌。兩項工程委託公所施工，預計於2026年完成。提供居民交誼的多元使用及場域休憩等完善空間設施配置，同時吸引民眾前來野營，感受傳統漁村的美麗風情，帶動地方觀光發展。

▲雲林縣府籌措2653萬元經費，修繕更新口湖鄉「金湖萬善爺廟周邊環境」、「海口故事園區」，與雲131線道路鋪面。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲口湖鄉「金湖萬善爺廟周邊環境」。（圖／記者王悉宇翻攝）

城鄉處指出，「口湖鄉金湖萬善爺廟周邊環境改善工程」計畫包括既有出入口填高、鋪設地坪、設置欄杆及意象、新設出入口、廁所修繕及無障礙坡道。另「海口故事園區內區域環境美化工程」包括整地填土墊高、設置遊憩、體健設施、修復既有烤肉架隔熱磚及休憩座椅、草皮灑水工程、入口意象設置及遊客中心整修。兩項工程完成後，後續將交由口湖公所負責管理維護。

口湖鄉長李龍飛表示，縣長及縣府團隊支持口湖鄉建設，「金湖萬善爺廟周邊環境」、「海口故事園區」工程能將口湖鄉觀光景點由點串連成面，提升雲西觀光軸線能量。另雲131線為口湖鄉重要交通幹道，年久失修危及用路安全，縣府交通工務局亦投入203萬元，針對全長450公尺、寬7.5公尺的路段進行刨鋪整修工程，預計春節前完成工程。

▲雲林縣府籌措2653萬元經費，修繕更新口湖鄉「金湖萬善爺廟周邊環境」、「海口故事園區」，與雲131線道路鋪面。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲雲131線年久失修危及用路安全，縣府投入203萬元進行刨鋪整修工程，預計春節前完成工程。（圖／記者王悉宇翻攝）

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