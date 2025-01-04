張麗善探視雲林縣身障退伍人員　感謝各界暖心贈電動床

▲雲林縣長張麗善關懷因公受傷退伍官兵生活狀況，前往斗六市賴姓退伍人員家中探視，並見證贈送電動床溫馨善舉。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

春節將至，雲林縣長張麗善關懷因公受傷退伍官兵生活狀況，昨（3）日在國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員陳進廣、雲林縣榮民服務處處長姚辰蕙、雲林縣後備指揮部指揮官陳維忠、民政處副處長蘇建蒼等陪同下，前往斗六市賴姓退伍人員家中探視，致贈慰問金2萬元及慰問品，並見證贈送電動床溫馨善舉。

縣長張麗善表示，退伍軍人賴先生其因公受傷長期臥床，生活起居都得由太太照料，感謝雲林縣榮民服務處發起捐贈電動床，相信這電動床對賴先生及其家人有莫大的助益，讓坐躺較不吃力，張麗善代表家屬由衷的感謝各界善舉。



張麗善指出，縣府照護因公受傷官兵退休後的生活起居及就醫復健責無旁貸，縣府平日亦指派生活協助替代役男不定時協助照顧日常生活，如陪同就醫、文書服務、協助家務、陪伴關懷等，落實照顧身障退伍人員，更傳遞社會處處有溫情。

民政處副處長蘇建蒼表示，為體恤身障退伍人員生活上不便及感懷其因公成殘，每年藉由春節前夕探訪慰問，由縣府贈送每戶身障退伍人員本縣農特產品、春聯等慰問品，2025年春節前夕縣府將慰問縣內29位身障退伍人員，發放金額計132萬6,282元；另發放陣亡、公殞人員遺族慰問金計7萬5,000元讓身障退伍人員都能歡喜過個溫馨的新年。

▲雲林縣長張麗善關懷因公受傷退伍官兵生活狀況，前往斗六市賴姓退伍人員家中探視，並見證贈送電動床溫馨善舉。（圖／記者王悉宇翻攝）