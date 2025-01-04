買菜注意！公有市場不再提供塑膠袋　侯友宜：全面轉型不塑市場

▲侯友宜赴林口公有市場推廣不塑市場，鼓勵市民朋友買菜自己「袋」。（圖／新北市環保局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

農曆春節即將到來，家家戶戶都會到市場採買年貨，新北市政府今（4日）舉行2025年終大掃除暨不塑市場推廣，市長侯友宜赴林口公有市場推廣不塑市場，鼓勵市民朋友買菜自己「袋」，或使用市場的reBAG回收箱之二手袋，同時也宣布今年起全市46座公有市場全面推動不主動提供塑膠袋，鼓勵自備購物袋的不塑消費模式，預計於年底達成「不塑市場」目標，用實際行動落實環保、守護環境。

▲農曆春節將至，環保志義工、攤商一同進行年終大掃除。

不僅如此，因應農曆春節，家家戶戶都會除舊佈新，侯友宜也赴林口公有市場周邊關心大型家具清運情形，侯友宜說，為協助大型家具清運，市府自今年開辦預約系統，歡迎市民朋友農曆年前如有廢棄大型家具需清運，請於1月18日前向各轄區清潔隊預約申請，20日至28日僅受理預約年後清運，此外，除夕當天收運作業至下午6時止，農曆初一至初三停止收運，但特別設置70處定點收運站，歡迎市民朋友踴躍使用，除舊佈新過好年。

環保局補充，為減少民眾採買時塑膠袋消耗，目前新北市46座公有市場中已有15座成為不塑市場，市場內所有攤商不主動提供塑膠袋，鼓勵民眾消費時自備環保購物袋，已成功在去年共計減少約24萬個塑膠袋使用。今年持續與市場處攜手共同推動其餘31座公有市場預計年底全數加入不塑市場的行列，全面成為不塑市場，達到環境友善的永續目標。此外，對於春節大型家具清運、收運情形可至「新北樂圾車」網站查詢。

▲農曆年前如有廢棄大型家具需清運，歡迎市民朋友於1月18日前預約。