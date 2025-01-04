逛日本免稅店「台灣人結帳1舉動」　贏過外國人！萬人讚：很超前

▲原PO驕傲直呼，台灣人環保意識走在前端。（示意圖／記者蔡玟君攝）



網搜小組／劉維榛報導

「台灣環保意識走在很前面！」一名女網友透露，在免稅店結帳時，都會詢問需不需要購物袋，而她遇到的台灣人幾乎都有自備袋子，減塑愛地球的舉動讓原PO感到無比驕傲！文章曝光後，不少網友也分享，去韓國、西班牙同樣拿出購物袋，都會被當地人投以驚訝的眼光。

一名女網友「chienhuang_」在Threads表示，她在日本免稅店上班，發現替台灣人結帳時，客人幾乎都會主動拿出購物袋，讓原PO感到十分驕傲，「我真的覺得台灣環保意識走在很前面！」

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對於自備環保購物袋的好習慣，原PO說，或許大家在台灣生活比較無感，但她長時間在免稅店工作，「走到世界一看，我們真的擁有好的環保意識！」

同時，原PO也自曝，她在台灣就習慣自備環保筷、湯匙與吸管等，因此在日本生活時，也不會向店家拿一次性塑膠餐具，「台灣的大家我們一起繼續努力。」

文章引來萬人狂讚，「紙袋、竹筷、湯匙、竹籤都不想拿，盡量不要製造垃圾，如果可以用餐盒裝外食，我都會努力做到」、「台灣人有自己的環保杯的比例也很高，到國外買咖啡想用自己的杯子都還要怕麻煩店家，但在台灣真的很習以為常」、「走出台灣超有感，不要袋子會被多看一眼，好笑的是在日本買生鮮，有些店會強迫用袋子裝起來」、「我去西班牙時，結帳後拿出環保袋，店員也會投以驚訝的眼光」、「真的！台灣的環保概念真的很超前」、「在台灣養成習慣，最近去日本還被誇購物袋好看（進擊的巨人款式）」、「我之前去韓國也是自備袋子去買食物，阿珠媽還指著我的袋子說very very good」。

但也有網友曝還需加強的地方，「去一趟傳統市場拿到的塑膠袋量很驚人」、「去市集美食區觀察一下，你會看到小包地瓜球用五根竹籤、試吃也是一口一支竹籤、買一盒炒飯要拿兩個小碗+兩雙筷子回去分著吃之類的...不環保行為」、「我剛剛外帶餐點回飯店吃，台灣並沒有走到很前面，現在還在用保麗龍碗」。

本文獲原PO授權