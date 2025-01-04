春節瘋出國「國旅訂房率首跌破4成」　花蓮最慘僅21%

▲今年春節國人瘋出國，桃機預估客運量已直逼疫情前。（示意圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

春節9天連假國人瘋出國，國旅訂房下滑，根據觀光署統計，今年春節平均訂房率為36.65%，不但整體下降5%，首度跌破4成也創下疫後新低，花蓮訂房率依舊低迷，僅21.17%，為本島訂房率最慘澹的縣市。觀光署表示，因假期常分散各日住宿需求，導致整體訂房率下降。

今年春節連假長達9天，根據觀光署統計至113年12月26日止，前8日旅宿平均訂房率，整體平均訂房率為36.65%，僅新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣等10個縣市超過4成，其中苗栗縣最高達 52.86%。

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過往春節為熱門訂房熱區的台東，今年春節平均訂房率也僅37.84%，受地震和颱風重創的花蓮訂房率依舊低迷，春節前8日平均訂房率僅21.17%，為台灣本島最低。

再觀察各日訂房率分布情形，根據觀光署統計顯示，1月25日至28日(連假第1至4日)最高者為雲林縣均超出5成，1月29日至1月31日(連假第5至7日)，有13個縣市超過5成，最高者為苗栗縣均超出6成，尤其是大年初二(1月30日)更高達 71.91%。

▲春節各縣市訂房率。（圖／翻攝觀光署網站）※點圖可放大

觀光署表示，整體訂房率集中於初一至初三，與往年大致相同；但因假期較長，收假前2天，即有民眾陸續返回工作地，而降低了訂房率。

觀光署指出，與去年春節連續假期相比較，今年連假較去年多2天，且從除夕前3天開始放假，部分民眾利用此期間安排出遊，長假期分散了各日的住宿需求，以致整體訂房率下降5%。因民眾已習慣接近假期前才安排出遊並訂房，旅宿業仍持續接受訂房，預估接近假期前旅宿訂房率將會更高。

國旅春節平均訂房僅36.65%，不過春節出國人次則已逼近疫情前，根據桃園機場預估，春節疏運期從1月24日至2月3日共11天，總運量逾155萬人次，每日平均運量約14萬人次，已與疫情前2019年春節日均量14.2萬人次不相上下，桃機預估春節期間增開包機8架次、加班機46架次。