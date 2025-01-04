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首位「有刑事紀錄」總統！川普封口費案下周宣判　可能無條件釋放

▲▼共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲法官3日宣布，川普封口費案34項罪名將於10日作出宣判。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統當選人川普將於21日就職，而他去年因封口費案被判34項罪名成立，法官3日宣布，將於10日作出宣判，但不會判川普入獄。

川普為掩蓋在2016年大選前支付豔星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）13萬美元封口費一事而偽造商務紀錄，所涉34項罪名全數成立，成為第一位在刑事審判中被定罪的美國前總統。

法院原定於去年11月26日宣判，但在川普在總統大選中，擊敗民主黨籍對手賀錦麗（Kamala Harris）後，法官莫城（Juan Merchan）無限期延後宣判。不過，莫城3日宣布，將在10日進行宣判，但也強調，不會判川普入獄。

莫城否決了川普因11月大選勝利而要求撤銷案件的動議，並表示川普必須以現場或線上方式出席判刑。在長達18頁的書面裁定中，莫城表示，他無意判川普監禁，因為檢方認為，考慮到川普勝選後的情況，「監禁已不再是一個可行的建議。」

莫城指出，「無條件釋放」（unconditional discharge），即不涉及拘留、罰款或緩刑是最可行的解決方案。即便如此，這次判決開創了美國歷史的先例，讓一位帶有犯罪紀錄的總統宣誓就職。不過，川普仍有可能尋求上訴法院介入，以推遲判刑日期。

莫城提到，川普律師團先前以他當選總統為由，聲請撤銷本案，但美國最高法院針對總統在「公務行為」上的豁免權的裁定並不適用於總統當選人，「因此，總統當選人不得利用這項保護措施。」

莫城表示，他沒有發現任何阻止判刑的法律障礙，因此在20日川普就職前完成判刑是不可避免的，「只有透過為此事畫上句號，才能真正實現正義。」

川普發言人史蒂芬．張（Steven Cheung）3日在聲明中指出，「川普總統必須被允許繼續總統交接程序，並不受任何案件殘餘或政治迫害，阻礙他履行重要職責，這次判刑應被取消，川普總統將繼續對抗這些政治迫害，直到它們徹底消失。」

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