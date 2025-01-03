美國連鎖店「1年7300家倒閉」　專家曝：川普上任恐更糟

▲美國連鎖藥局CVS。（圖／路透社）



記者張方瑀／綜合報導

美國大型連鎖零售商去年關閉超過7300家店面，創下2020年以來的新高紀錄，這一數字比前年增加了57%。專家指出，通膨高漲和市場競爭激烈是主要原因，甚至預測美國總統當選人川普若上任後實施全面關稅措施，零售市場將進一步惡化，連鎖零售業倒閉的趨勢恐怕會在2025年持續惡化。

根據CNN報導，產業研究機構Coresight Research的數據顯示，美國去年主要零售商宣布關閉超過7300家店面，較2023年增加57%，而這是自2020年以來的最高紀錄，當年因疫情影響，全國商業活動受到大規模衝擊。

許多美國知名連鎖店退出購物中心，甚至關閉了遍布街角的分店。雜貨連鎖點Family Dollar關閉了718家店；連鎖藥局CVS和Walgreens兩家公司合計關閉了超過1000家；連鎖家居用品Big Lots則關閉了接近600家店面。

連鎖餐飲業的規模去年也大幅縮減，像Red Lobster和TGI Fridays這些餐飲品牌都宣布破產，而Denny’s和Applebee’s也進行了大規模的關店計畫。

這些連鎖品牌的關閉背後有幾個共同點，它們都受到了40年來最高的通膨壓力影響，並且面臨來自更大、更具競爭力對手的挑戰。此外，許多業者在策略上犯下錯誤，例如過度擴張，或在轉型至線上購物的腳步上過於緩慢。

這波關店潮的加速，部分原因是零售業在2020至2022年間的「短期榮景」已經結束。疫情初期，消費者瘋狂購買新沙發、電視和服裝，但隨後企業將價格調漲，許多消費者無法負擔，加上利率飆升，導致購買房屋或汽車的貸款成本增加，消費者達到了承受極限，開始減少購買非必需品，這對零售業造成重創。

除此之外，川普（Donald Trump）威脅將對來自墨西哥和加拿大的產品徵收25%的關稅，並對中國的商品額外加徵10%關稅，這很可能導致進口產品將價格提高，額外成本轉嫁到消費者身上，零售商倒閉潮可能在2025年持續惡化。