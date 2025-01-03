尹錫悅支持者群聚示威「揮美韓國旗」　盼川普救救尹錫悅

▲尹錫悅支持者揮舞美國與韓國的國旗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

南韓檢調人員3日上午在警方的陪同下執行總統尹錫悅逮捕令，在此之際，尹錫悅支持者就聚集在總統官邸外，除了揮舞南韓國旗，也能見到美國國旗。部分尹錫悅支持者使用川粉的「制止竊取」（Stop the Steal）口號，希望美國候任總統川普向尹錫悅伸出援手。

路透、衛報等報導，部分尹錫悅支持者認為戒嚴令在合理範圍內，70多歲男子Pyeong In-su於3日現身總統官邸外，舉著美韓國旗，強調這些警察必須被愛國公民阻擋下來，「希望川普就職之後，能利用影響力幫助我們國家重返正軌」。

▲部分群眾手舉英文標語，上面寫著「制止竊取」（Stop the Steal）。（圖／路透）

其他部分群眾則是手舉英文標語，上面寫著「制止竊取」（Stop the Steal）。「制止竊取」的口號先前被川粉拿來質疑美國2020年總統大選結果，不過若是在社群平台X搜尋標籤#StopTheSteal或是選舉詐欺時，就會顯示韓國民眾近期的發文，可見有迷因圖顯然受到川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）標誌的啟發。

川普尚未對尹錫悅的處境發表評論。不過親尹錫悅的團體公開崇拜美國，提醒支持者是美國把韓國從日本殖民統治之下解放出來，並在1950年至1953年韓戰期間保衛南韓，把美國形塑成以基督教價值為基礎、守護民主的神聖保護者。

南韓尹錫悅成為憲政史上首位法院批准逮捕令的總統，高位公職者犯罪搜查處（公搜處）與警方3日上午展開行動，但與總統警護處僵持逾5小時後失敗收場。

▼公搜處3日上午6時14分前往官邸執行逮捕令，與此同時，有大批支持群眾聚集官邸外集結抗議。（圖／路透）