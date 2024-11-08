日本館林市親善訪問團訪雲林縣政府　雙方深化友好交流

▲日本群馬縣館林市民親善訪問團29人訪雲林，雙方再次交流共好。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

日本群馬縣館林市民親善訪問團於今（8）日參訪斗六鎮南國小後，下午抵達雲林縣府與縣府團隊進行交流，副縣長謝淑亞率民政處、教育處、文化觀光處及計畫處團隊熱情迎接，會中互動熱絡，深化雙方情誼，促進日後交流及合作。

副縣長謝淑亞表示，自從去年11月雲林縣政府與館林市簽署了合作備忘錄，啟動了雙方在教育、文化藝術、體育、旅遊、經濟等各項領域持續交流。今年張縣長3月及6月底率縣府團隊造訪了群馬縣，期間受到熱情的接待，相信日後雙方的各項交流都能持續不斷。

此次到訪，除了今日上午前往鎮南國小於教育方面的交流外，下午更前往北港鎮參訪北港朝天宮、武德宮及北港商圈，希望在宗教文化及老街建築與藝術上也能多所交流，更期盼訪問團能感受我們雲林人的熱情，深化兩縣的情誼，透過彼此交流而共好。

▲日本群馬縣館林市民親善訪問團29人訪雲林，雙方再次交流共好。（圖／記者王悉宇翻攝）

館林日台親善交流協會金井田好勇會長表示，去年11月我們雙方締結友好聯盟協定後，今年3月及6月張縣長兩度到訪館林市，非常感謝大家的厚愛與到訪，6月那次是帶領鎮南國小籃球隊前來，今日我們也特別回訪鎮南國小，希望雲林縣與館林市日後有更多的交流。



館林市多田善洋市長表示，很榮幸率領親善訪問團來到雲林，感謝大家熱烈的歡迎；去年11月雙方友好協定後就開啟了很多的交流契機，尤其是今年6月鎮南國小籃球隊總共60位的聯誼球賽，今早的鎮南回訪更受到小朋友活潑的演奏歡迎，非常感動，相信雲林與館林日後一定有更頻繁的交流，期待下次的相會。



日本群馬縣館林市民親善訪問團的成員包括館林日台親善交流協會金井田好勇會長、館林市多田善洋市長、館林市議會 (館林日台親善交流協會副會長)權田昌弘議員、館林日台親善交流協會岩岸實副會長、館林市議會野村晴三議員、遠藤重吉議員、柴田信議員、野本泰生議員、岩上博志議員、小林但彌議員及館林市役所同仁及市民等29人到訪。