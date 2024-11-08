　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

日本館林市親善訪問團訪雲林縣政府　雙方深化友好交流

▲日本群馬縣館林市民親善訪問團29人訪雲林，雙方再次交流共好。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲日本群馬縣館林市民親善訪問團29人訪雲林，雙方再次交流共好。（圖／記者王悉宇翻攝）

記者王悉宇／雲林報導

日本群馬縣館林市民親善訪問團於今（8）日參訪斗六鎮南國小後，下午抵達雲林縣府與縣府團隊進行交流，副縣長謝淑亞率民政處、教育處、文化觀光處及計畫處團隊熱情迎接，會中互動熱絡，深化雙方情誼，促進日後交流及合作。

副縣長謝淑亞表示，自從去年11月雲林縣政府與館林市簽署了合作備忘錄，啟動了雙方在教育、文化藝術、體育、旅遊、經濟等各項領域持續交流。今年張縣長3月及6月底率縣府團隊造訪了群馬縣，期間受到熱情的接待，相信日後雙方的各項交流都能持續不斷。

此次到訪，除了今日上午前往鎮南國小於教育方面的交流外，下午更前往北港鎮參訪北港朝天宮、武德宮及北港商圈，希望在宗教文化及老街建築與藝術上也能多所交流，更期盼訪問團能感受我們雲林人的熱情，深化兩縣的情誼，透過彼此交流而共好。

▲日本群馬縣館林市民親善訪問團29人訪雲林，雙方再次交流共好。（圖／記者王悉宇翻攝）

▲日本群馬縣館林市民親善訪問團29人訪雲林，雙方再次交流共好。（圖／記者王悉宇翻攝）

館林日台親善交流協會金井田好勇會長表示，去年11月我們雙方締結友好聯盟協定後，今年3月及6月張縣長兩度到訪館林市，非常感謝大家的厚愛與到訪，6月那次是帶領鎮南國小籃球隊前來，今日我們也特別回訪鎮南國小，希望雲林縣與館林市日後有更多的交流。

館林市多田善洋市長表示，很榮幸率領親善訪問團來到雲林，感謝大家熱烈的歡迎；去年11月雙方友好協定後就開啟了很多的交流契機，尤其是今年6月鎮南國小籃球隊總共60位的聯誼球賽，今早的鎮南回訪更受到小朋友活潑的演奏歡迎，非常感動，相信雲林與館林日後一定有更頻繁的交流，期待下次的相會。

日本群馬縣館林市民親善訪問團的成員包括館林日台親善交流協會金井田好勇會長、館林市多田善洋市長、館林市議會 (館林日台親善交流協會副會長)權田昌弘議員、館林日台親善交流協會岩岸實副會長、館林市議會野村晴三議員、遠藤重吉議員、柴田信議員、野本泰生議員、岩上博志議員、小林但彌議員及館林市役所同仁及市民等29人到訪。

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►2024雲林藥膳嘉年華11／10登場　免費體驗藥膳食補

►雲林土庫商工趙偉全主任熱忱奉獻！　獲救國團學校教育服務獎

►雲林花生收成！產量低迷飆高價　農民輪班守護曝曬

►北港朝天宮舉辦國際學術研討會　聚焦宗教文化與國際鏈接

 

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
王定宇酸「我想要你」截圖造假　葛斯齊糾關公廟發毒誓：全家死光
黃聖依再度公開喊離婚！　忍不住哭了
快訊／洗錢大亨郭哲敏5000萬交保　戴電子腳環
Netflix突宣布漲價！　鄉民崩潰
快訊／台東某高職辣椒水攻擊　4學生急送醫
鄉長貪汙收押禁見
快訊／八曜和茶排爆！店家急宣布停止排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北三重就博會11／9登場　68廠商超過3000職缺

新北活蟹市集明推出超值優惠　消費滿額送萬里蟹福袋

強化救災技術與安全管理　基隆消防4精銳赴日本靜岡集訓

基隆身心障礙福利機構　全數榮獲優等佳績肯定

表揚仁愛、中山區里鄰長　謝國樑：市府編列預算挹注建設

表揚3區155績優里鄰長　謝國樑盼大家作市政好夥伴

日本館林市親善訪問團訪雲林縣政府　雙方深化友好交流

嘉義縣推「犬便不落地」政策　最高開罰6000元

馬公警分局打詐儀錶板上線　乘著冬天的東北風強棒出擊

宿321社區設計展　台南民德國中美術班體驗入住

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

楊貴媚再搭喜翔演夫妻：隔壁鄰居XD　他「誤碰屁股」還拍到骨裂

胡瓜砸千萬辦演唱會「突嗆黃安討厭」　康康：不要幫我們得罪人！

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

坦言接拳賽「想一戰成名」　蹦闆笑：統神唯一優勢沒了

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

新北三重就博會11／9登場　68廠商超過3000職缺

新北活蟹市集明推出超值優惠　消費滿額送萬里蟹福袋

強化救災技術與安全管理　基隆消防4精銳赴日本靜岡集訓

基隆身心障礙福利機構　全數榮獲優等佳績肯定

表揚仁愛、中山區里鄰長　謝國樑：市府編列預算挹注建設

表揚3區155績優里鄰長　謝國樑盼大家作市政好夥伴

日本館林市親善訪問團訪雲林縣政府　雙方深化友好交流

嘉義縣推「犬便不落地」政策　最高開罰6000元

馬公警分局打詐儀錶板上線　乘著冬天的東北風強棒出擊

宿321社區設計展　台南民德國中美術班體驗入住

逃過30萬裁罰！　建管處：大巨蛋完成公安檢查獲發合格標章

直擊／天菜主持人現身見面會⋯　Apink普美、初瓏吃醋：他的尖叫聲較大

新北三重就博會11／9登場　68廠商超過3000職缺

新北活蟹市集明推出超值優惠　消費滿額送萬里蟹福袋

一個月快500元！Netflix「雙11偷偷漲價」　官方證實：即日起價格調整

加速老建物重建！都更條例放寬容積認定標準　新北14萬戶受惠

應訊6小時後請回　黃珊珊：盼檢調儘速查明真相

王定宇酸「我想要你」截圖造假　葛斯齊糾關公廟發毒誓：全家死光

宇宙人、麋先生「師妹」竟是3大視后！　罕見進錄音室開金嗓

快訊／高鐵左營站驚傳「1女持剪刀自殘」！警趕抵安撫送醫

周杰倫抓不到昆凌的手 尷尬20秒網笑翻

地方熱門新聞

桃園跨年晚會傳停辦？　黃敬平曝二說法

藍營民代重批中央愧對桃園　要張善政硬起來

中警分局證實偵查隊長曾受邀到汽旅

南投市民族路封街供民眾攝影師捕捉懸日美景

桃園社會住宅蓋太慢！　詹江村提良方

郭再欽等人台南學甲不法掩埋爐碴仍有數十萬噸未清除完

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

桃園中路重劃區路不平　發生多起民眾跌倒

台中女大生騎車「2分鐘慘吞6罰單」　爸氣到砸毀機車！警方發聲了

中小微企業振興計畫　蘇俊賓：擇重點優先補貼

在地深耕成果驚花蓮慈院38人獲選優良醫師

2024「台南香腸節」首度熱鬧登場

南投縣永續旅遊獎勵計畫迎來泰國首發團到訪

1年清出15.12噸淤泥　虎尾購大型清溝車

更多熱門

相關新聞

日本館林市建制週年慶典　張麗善率團出席

日本館林市建制週年慶典　張麗善率團出席

雲林縣長張麗善帶領雲林縣政府團隊參加館林市建制70週年紀念典禮，出席於群馬縣太田市舉辦之「2024年度日台國際交流籃球賽」，為受邀參賽的雲林縣鎮南國小女籃隊加油，並擔任開球嘉賓。鎮南國小及館林市、太田市女籃友誼交流賽，不負眾望拿下冠軍，獲日本媒體關注報導，提升雲林國際能見度。

與真岡市締結滿週年　斗六公所視訊深化友誼

與真岡市締結滿週年　斗六公所視訊深化友誼

敗壞官箴！公務員收賄、喝花酒未列管又再犯　監院糾正雲林縣政府

敗壞官箴！公務員收賄、喝花酒未列管又再犯　監院糾正雲林縣政府

張麗善攜雲林縣府團隊訪台東

張麗善攜雲林縣府團隊訪台東

網紅開箱煮日本「經文拉麵」！

網紅開箱煮日本「經文拉麵」！

關鍵字：

雲林縣府館林市交流合作日本群馬縣

讀者迴響

熱門新聞

黃曉明傳驚覺被騙想分手「被要12億分手費」

富二代開淫趴！百萬女網紅「收錢上空」

葛斯齊被惹毛爆將公布王定宇緋聞消息來源

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

禾馨美女醫「刺穿子宮」鬧人命！名醫揭超扯內幕

妻子上拍賣49元買到房！尪以為詐騙電話直接掛了

八點檔女星被爆欠前女友200萬回應了！

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

百萬YTR HOOK認了「取消員旅」

貝茲家中開趴：真美子、大谷打籃球

即／演員李振豪拐49台人當豬仔　第一波判刑18年定讞

孫德榮拋震撼彈！　「不再是Gino經紀人」

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

搞笑演繹媽媽生1胎與3胎差別　溫柔提醒→破口大罵超真實！

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面